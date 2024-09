„Jste z Deníku? Tak napište, že je to krásná akce! Přijeli jsme z Plzeňska a moc se nám to líbilo. Nádherné,“ zdůraznila skupinka hostů, když podle nápisu na autě viděla, že Deník přijel popsat tradiční dožínky na mlýně v Hoslovicích. Nabídly nejen seznámení se starými tradicemi, ale třeba i svezení koňským povozem, pro děti dnes už opravdová atrakce, ne něco, co mají doma na statku každý den při svážení trávy nebo sena…

Kdo chtěl mohl si zkusit i mlátit cepem nebo pozorovat, jak se dlabe okap ze smrkového dřeva. Okapy, které se vyráběly za pomoci tradičních nástrojů skončí na mlýně. Tesaly se z čerstvého kmínku, aby šlo dřevo snáze opracovat a také, aby nepraskalo. Jako první ale přišli v sobotu do mlýna ti, kteří se starali o pečení. „V půl šesté se zatápí v peci. Posedmé se sjíždíme už všichni,“ zmínila za partu kolem pece Eva Soukalová. „Normálně pečeme 26 až 28 bochníků. Dneska jich bylo méně, bylo méně těsta,“ řekl nad plným stolem voňavých dobrot další pekař Václav Zahrádka a Ludmila Vilánková doplnila, že se pekly i zelňáky nebo koláče. Na stole byla i švestková buchta.

Když se pec vytopí dřevem, tak se zbylé uhlíky vyhrnou a sází se. První zelňáky a koláče, drobné kousky jsou hotové za deset, nanejvýš patnáct minut. Když pec trochu ochladne, přijde na řadu podle Václava Zahrádky chleba. „Ten se peče tři čtvrtě hodiny,“ říká ke kuchařskému zákulisí Ludmila Vilánková. Clhebů se najednou vejde do pece 28 menších bochníků. Rozkrájené na malé kousky je pak mohou ochutnat zdarma návštěvníci a stojí to za to.

Mlýn naposledy patři rodině Harantů. Byli zde usazeni několik století a dokonce se poslední dva bratři z rodiny dokázali na mlýně udržet i po znárodňování a kolektivizaci. Dnes mlýn patří pod Strakonické muzeum, které jej převzalo kvůli záchraně výjimečné památky. A akce tady jsou i velkou ukázkou nadšení těch, kteří udržují při životě letité tradice a český folklór. Na dožínkách například zpíval a hrál Blaťácký soubor písní a tanců ze Ševětína. „Jsme tu podruhé. poprvé jsme tu byli před několika lety,“ řekla Marie Čtvrtníková za soubor o 45 lidech, který přijel i s kapelou. Sama je členkou od roku 1988. Blaťácký soubor předváděl dožínkové pásmo a byl také hlavní částí dožínkového průvodu, při kterém byly dvakrát v areálu předvedeny tradiční rituály, písně a tance.

O chod kola a mlýnského zařízení se stará od roku 2008, kdy se po velkých opravách začalo provázet, „pan otec“ Jaroslav Janout. „Kolo má průměr čtyři osmdesát, obvod patnáct metrů, výkon tři koně,“ řekl k hlavní pohonné jednotce Jaroslav Janout a doplnil, že unikátní zařízení bylo už za války naštěstí tak zastaralé, že nebylo okupanty ani zaplombováno, a tak se zde „na černo“ mlelo pro široké okolí. Dodnes je ale kompletní a funkční a když začne klapat, je to jako návrat o staletí zpět nebo cesta do pohádky. Těch se také několik na mlýně točilo. Třeba Tři bratři.

Pravidelné akce ale provázejí také dílničky pro děti nebo možnosti koupit si řemeslné výrobky. Pletení košíků předváděl Pavel Rouha starší. Velký koš na trávu nebo seno, vysoký skoro metr a objemem se rovnající nůši ale přivezl už z domova. „Ten jsme pletl patnáct hodin. Malý košík se plete tři hodiny,“ naznačil kolik práce dá stará ruční práce. Pavel Rouha mladší mezitím z rodinného hospodářství Františka Rouhy prodával kmín. „Prodává se velmi dobře,“ řekl Pavel Rouha mladší nad sáčky s voňavým kořením a do dalších sáčků porcoval mrazem sušený česnek.

Opodál bylo možné koupit třeba ovocné marmelády, keramiku nebo sledovat dvě dámy při krajkářské práci. „Paličkování se věnuji už od dětství,“ uvedla nad známým válcem se sadou paliček Helena Bělohlavová a dodala, že ráda tvoří pro sebe ozdoby na oděv podle vlastních představ. Její práce mají zákazníci i v zahraničí, až v USA. Eva Drančáková zase ukazovala, jak se dělá frivolitková krajka. V regionu známá, ale vzácná textilní technika, dříve využívaná třeba ke zdobení oltářních pláten, křestních roušek nebo dámských límců a čepců.

Na mlýně v Hoslovicích je otevřeno i v září a říjnu celý týden mimo pondělí.