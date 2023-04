Jedinečné dílo, které nemá v řezbářské novodobé historii obdoby. To je pašijový betlém, který vznikl pod šikovnýma rukama řezbářů z Bechyně. Otec Karel a syn Libor Šedinovi ho z lipového dřeva vyřezávali pět let a nyní ho znovu představují veřejnosti.

Unikátní pašijový betlém v Bechyni se rozrůstá. Řezbáři ho vystavují i k výročí města. | Video: Lenka Pospíšilová

Od loňského roku se jejich velikonoční či také postní betlém ale znovu rozrostl. Přibyly figury i detaily. „Dovyřezali jsme římské vojáky, učedníky. Dodali jsme palmy do Getsemanské zahrady, barevná roucha a mnoho dalších detailů,“ zmiňuje.

„Letos jsme v Bechyni také obnovili hrkání z věže,“ prozrazuje Libor Šedina, který se této milé povinnosti a tradice ujal. Jejich pašijový betlém navíc bude vystaven až do konce října. „Bechyně letos slaví sedmisté výročí od založení, tak jsme kvůli tomu prodloužili výstavní sezonu,“ vysvětluje.

Podobu domýšlí i s detaily

Velikonoční betlém začíná na Květnou neděli, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma a zobrazuje posledních deset dní jeho života. „Jeho život, umučení, ukřižování, zmrtvýchvstání a dalších čtyřicet dní, kdy se zjevoval,“ popisuje.

Prostorová instalace zobrazuje biblické příběhy. O Škaredé středě Jidáš přebírá úplatek, o Zeleném čtvrtku se koná poslední večeře Páně, Ježíš myje nohy svatému Petrovi, odebírá se do Getsemanské zahrady, kde se mu zjeví anděl. „Potom Jidáš zradí Ježíše polibkem. Biřici, kteří ho jdou zatknout, by ho nepoznali, a on ho tak prozradí. Celá scéna se odehrává v noci za tmy, a tak nesmí chybět světlonoši s pochodněmi. Podobně je to s ohništěm, kde se ohřívají služebníci velekněze Kaifáše,“ vypráví Šedina.

Součástí je i čtrnáct zastavení křížové cesty, kde se mohli inspirovat i obrazy. Když ale další postavy vyřezávají, musí si scény z bible několikrát přečíst, aby si dokázali představit mimiku i postoje osob. „Vzhled postav přesně vymýšlíme, scény nejsou nikde namalované. Vše je pouze popsané ve svatém písmu a člověk se to snaží napodobit. Čteme jednotlivé pasáže čtyřikrát i pětkrát, než máme jasnější představu,“ naznačuje otec Karel Šedina.

Lidem se podle nich líbí, že je betlém hmotný a vyprávění děje zaujme i nevěřícího. „Jde v podstatě o 3D znázornění a návštěvník si umí vše dobře představit, proto to asi baví všechny bez rozdílu,“ dodává Libor Šedina.

Stále nové nápady

Práce prý nikdy nekončí. „Pořád to není všechno, stále je z čeho čerpat,“ usmívá se mladší řezbář. „Tady připravujeme další postavu, Šimona Petra, který chrání Ježíše a usekne ucho služebníkovi Malchosovi,“ ukazuje Karel Šedina surový špalíček dřeva k vyřezávání pokreslený tužkou.

„Vyřezávání je pro nás taková droga, ale je to lepší než chodit do hospody,“ vtipkuje Libor Šedina. „Pokaždé, když jdu okolo, pětkrát i desetkrát denně, musím si to projít očima a napadají mě další věci,“ přidává Karel Šedina.

Pašijový betlém můžete vidět v suterénu domu Šedinů až do úterý 31. října. Expozici najdete v Bechyni v ulici U Stadionu 356. Navštívit ji lze od 10 do 17 hodin a těšit se můžete na poutavé vyprávění samotných tvůrců. Vstupné je dobrovolné.