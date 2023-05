Středa 3. května 2023 odpoledne, rampa před MěÚ Strakonice. Více než dvacítka kluků a holek ze strakonické školy Dukelská tady demonstruje proti postupu ředitele školy Rudolfa Prušáka, který dal výpověď jejich oblíbenému učiteli Matěji Štěrbíkovi.

„Neberte nám Štěrbíka, to je špatná taktika.“ Odvolejte ředitele, nebo jděte do prdele.“ Možná drsné na děti, které teprve opustí základní školu. Ale mince má vždy dvě strany.

První demonstrace přímo ve škole 17. dubna se mohla jevit jako protest za učitele. Ta druhá už ne. Řekl bych, že odvolání učitele Štěrbíka byla v tomto případě jen okrajová, či spouštěcí záležitost, protože na povrch vyplouvaly zcela jiné věci. Nespokojenost dětí s některými učiteli, pocity křivdy, nezodpovězené otázky.

Hodně lidí se na děti z Dukelky zlobí – že neví, co dělají, že jsou zmanipulované, že je baví nic nedělat, proto chtějí zpátky odvolaného učitele.

Škotko Petr Foto: Archiv DeníkuZdroj: Deník/Klára AlešováNení to tak jednoduché. V první řadě chceme po dětech, aby se nestyděly projevit svůj názor. Když to udělají, je zle. Přitom v jedné křehké dívence bylo více odvahy, vášně a emocí, než v opodál stojícím hloučku dospělých.

Chyba není vždy pouze na jedné straně. A tady, podle mého názoru, pochybili především dospělí.

Vedení školy a učitelé by měli s dětmi více mluvit a nevidět ve všem jen bojkot a odpor. Ředitel Rudolf Prušák dětem při první demonstraci řekl, že nesmí nic říct, protože jde o pracovně - právní vztah. To lze pochopit. Ale může s dětmi mluvit o jiných věcech a ukázat jim snahu pochopit je. I přes respektování rady právníka.

Podle toho, co děti před radnicí říkaly, by měli pravděpodobně někteří učitelé z Dukelky pochopit, že se i oni musejí k dětem chovat slušně, když chtějí slušnost od nich.

Tvrzení města, že jako zřizovatel je povinné dbát hlavně o majetek a budovu, je liché. Když mohou svolat setkání s důchodci kvůli revitalizaci ulice, mohou klidně svolat setkání s dětmi a odpovídat jim na otázky. Město má slušnou moderátorku v podobě tiskové mluvčí, jistě by takovou debatu zvládla.

Rodiče by si měli uvědomit, že děti jsou naše zrcadlo a prakticky dělají to, co vidí u nás. Takže by spíš měli svým potomkům s takovou akcí pomoci a ne o kantorech mluvit jen sprostě.

A samotné děti nebo v tomto případě žáci… Měli by především vědět, že i nesouhlas a odpor k zřízení musí mít nějakou úroveň a pravidla. A že vulgarita není argument.

Suma sumárum – všechny zasáhla vražedná síla pocitu vlastní neomylnosti. Čas na nápravu je, ale zbývá ho žalostně málo. Tak rozum do hrsti.