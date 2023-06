Známe to všichni. Chceme zaparkovat u marketu, ale vše se spiklo proti nám. Úzké parkovací místo, jiné auto s koly na dělící čáře nebo už za ní, jiné stojí šikmo. A vedle mega velké auto, které parkuje vzorově, ale vypadá mezi čárami jako párek v rohlíku. A to nemluvím o věku či tělnatosti osádek vozu.

Ilustrační foto. Archiv Deníku | Foto: Deník / Divíšek Martin

Nově budované markety už sice plní normu šířky parkovacího místa 2,5 metru, ale otázkou je, jak účinná tato norma je. Platí totiž od roku 2011, kdy se lidem o velkých autech mohlo jen zdát. Po 12 letech už to ale tak nemožné snění není.

Škotko Petr Foto: Archiv DeníkuZdroj: Deník/Klára AlešováZkusme trochu čísel. Obyčejná Škoda Fabia je široká cca 165 centimetrů. Při dodržení normy a správném parkování zbývá na každou stranu přes 40 centimetrů. Její příbuzný Škoda Kodiaq už má šířku 188 centimetrů. Tudíž zbývá něco málo přes 60 centimetrů. Tedy 30 na každou stranu. Ale jsou i větší. Takový BMW X5 má šířku téměř 201 centimetrů. Takže 25 centimetrů zleva i zprava.

A to stále počítáme s variantou dodržení normy. U mnoha marketů, prodejen či institucí jsou, bohužel, mnohem užší parkovací stání.

Jak zjednat nápravu? Výrobu užších aut vynechme. Je to jen fata morgána. Pak je ve hře větší ohleduplnost a šikovnost řidičů. To by mohlo fungovat, ovšem jen v určitém procentu. Zbývá tedy změna normy. Ovšem změna výrazná. Ne změnit nevyhovující parkoviště na šířku 250 centimetrů, ale měnit už na 270, 280 nebo 300 centimetrů.

Já vím, mnoho lidí kroutí hlavou. Ale jak jinak zabránit škodám ve výši 10, 15, 20 nebo i více tisíc, které na nevyhovujících parkovištích vznikají? I když… podle toho, co je často na parkovištích vidět, by nemuselo stačit ani pět metrů.