/TIP NA VÝLET/ Když pohlédneme na svět kolem nás z výšky, dostává vše najednou úplně jiný rozměr. A kdy jindy máme více času užívat si kouzelné chvíle, než právě o prázdninách. Za zážitky nemusíte daleko. Některé rozhledny můžete najít přímo na Strakonicku a v blízkém okolí. Možná o některých z nich vůbec nevíte a nebo jste je ještě nenavštívili. A možná je na ně právě teď ten správný čas. Přejeme vám příjemné zážitky!

Výhled z Jarníku. | Foto: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchu

Jaslůvka

Vyhlídka Jaslůvka.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuVyhlídka v podobě myslivecké kazatelny postavili člnové spolku Horní Králováci v roce 2020. Má výšku osm metrů a nabízí výhledy zejména na šumavské vrcholy.

Jak se na rozhlednu dostat:

Vyhlídku najdete na kopci Jaslov, cca 1km severně od obce Řepice, cca 3km severovýchodně od Strakonic.

Hoslovice

Rozhledna Hoslovice.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuRozhledna nedaleko Hoslovic na Strakonicku má sice výšku 50 m, ale vyhlídku najdete už v 29 m. Z rozhledny je možné vidět Šumavu, Boubín, Bobík, Javorník nebo Temelín.

Jak se na rozhlednu dostat:

K rozhledně můžete vyrazit přímo z vesnice, naproti bíle obloženému domu se vydáte úzkou cestou vedoucí přes zchátralé stavení, okolo něj půjdete po cestě, která Vás dovede až k rozhledně.

Haniperk

Výhled z Haniperku.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuCelodřevěná rozhledna nedaleko Vodňan je 24,5 m vysoká a vyhlídková plošina je ve výšce 21 m. Z vyhlídky lze dohlédnout na Temelín, ale i na opačnou stranu k Šumavě.

Jak se na rozhlednu dostat:

K rozhledně vede cesta z Bavorova po žluté značce, ale můžete přijít i od Vodňanských Svobodných Hor, také po žluté.

Jarník

Výhled z Jarníku.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuRozhledna s kovovou konstrukcí uprostřed Píseckých hor stojí asi 4 km od centra města Písek. Z výšky 35 m lze spatřit Jižní Šumavu, Novohradské hory, Kleť, Písecko a Brdy.

Jak se na rozhlednu dostat:

Z Písku se vydáte přes železniční trať po silnici k osadě U Vodáka, kde se dá zaparkovat. Zbytek cesty už musíte pěšky, či na kole. TRasa vede po modré.

Zadov

Rozhledna Zadov.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuNaprosto unikátní je rozhledna z bývalého skokanského můstku v Zadově na Prachaticku. Ten přestal sloužit svým účelům v polovině 90. let, ale našel jiné využití. Po 158 schodech nabízí ve výšce 32 m výhled na Šumavu a Pošumaví. Vyhlídková plošina je na vrcholu dřevěné nájezdové rampy můstku.

Jak se na rozhlednu dostat:

Na skokanský můstek můžete vyrazit např. ze stanice lanovky Churáňov po asfaltové cestě k Penzionu U Lenců, u kterého zabočíte doleva a vystoupáte až ke stanici lanovky Zadov.

Mářský Vrch

Rozhledna Mářský Vrch.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuDvanáct metrů vysoká rozhledna, k níž se přimyká kaple sv. Václava ve tvaru románské rotundy, nabízí krásný výhled na okolní šumavské lesy a kamenné moře, které je chráněnou přírodní památkou. Najdete ji na Prachaticku.

Jak se na rozhlednu dostat:

Na vyhlídku vede hned několik tras. dostanete se sem po červené (8 km) z Vimperka s napojením na modrou u parkoviště za osadou Svatá Máří. Další vede po modré od Lštění (4 km). Po modré se dostanete i od Bohumilic (8 km) a po žluté značce trefíte ze Čkyně (8 km).

Jezerní slať u Kvildy

Vyhlídka na Jezerní slati.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuJezerní slať patří mezi vrchovištní rašeliniště ležící na náhorní plošině Šumavských plání. Vyhlídková věž s výškou 7 m umožňuje krásné výhledy na téměř celé rašeliniště i na protilehlé zalesněné pásmo. Na nejvyšší vyhlídkovou plošinu vede 21 schodů.



Jak se na rozhlednu dostat:

Výchozím bodem k návštěvě Jezerní slati je parkoviště u silnice z Kvildy do Horské Kvildy. Přestože k vyhlídkové stavbě je to po úzké pěšině jen asi 500 metrů z mírného kopce, dosažení na kole je nemožné. Z parkoviště je totiž cyklistům vjezd do 1. zóny národního parku zakázán.

Semenec

Rozhledna Semenec.Zdroj: Se souhlasem Jihočeské centrály cestovního ruchuJedna z našich nejmenších rozhleden se nachází na úpatí návrší Semenec na západním okraji města Týn nad Vltavou. Z výšky čtyř metrů je výhled na řeku Vltavu, Jadernou elektrárnu Temelín a okolní krajinu.

Jak se na rozhlednu dostat:

K rozhledně na Semenci je možné se dostat z centra města Tyršovou ulicí, u Sokolovny zahnout doleva a pokračovat Alejí Míru po červené turistické značce až k rozhledně (1,5 km). U rozhledny je i parkoviště.

Další rozhledny a vyhlídky jižních Čech najdete na webu www.jiznicechy.cz