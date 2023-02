Chceme domů, na Ukrajinu. Máme tam rodinu, přeje si máma dvou dětí

Ani o víkendu se nezahálelo. Lidé, kteří měli možnost, nabízeli ubytovací kapacity, které město registrovalo a následně mohlo využít pro ubytování uprchlíků. Denně se vyřizovaly desítky telefonátů od samotných uprchlíků, stejně jako od osob nabízející pomoc. Komunikace s Ministerstvem vnitra a jejich odborem OAMP (odbor azylové a migrační politiky) byla na denním pořádku. Zřizovaly se odkazy na webových stránkách města v ukrajinštině, aby informace pro cizince byly jednak srozumitelné a jednak snadno dohledatelné a hlavně na jednom místě.

Jak reagovali lidé ve Strakonicích?Solidarita lidí byla naprosto úžasná a ukázková. V následujících dnech se již začaly organizovat humanitární sbírky, které jednak měly pomoci lidem, kteří přišli do Strakonic, značná část byla cíleně organizovaná pro transport na Ukrajinu. Všichni, kdo pracovali pro tuto věc, šli do neznáma a učili se situaci řešit za pochodu. Myslím, že uspěli na výbornou.

Co během roku strakonická radnice v tomto směru udělala?

Pomoc přišla ihned. A to zejména možností ubytování. Jak jsem již zmínila, první příchozí našli střechu nad hlavou v Palermu, další byli ubytováni v domově s pečovatelskou službou. Pokud by bývala uprchlická vlna sílila, město mělo a stále má připravena nouzová lůžka v budově bývalé školy na Velkém náměstí. Město zorganizovalo několik humanitárních sbírek, nakoupilo vybavení do provizorních ubytoven. Pořádaly se kurzy českého jazyka, hlídání dětí. Školy nabídly volné kapacity pro žáky.

První finanční pomoc byla schválena na jednání zastupitelstva města 2. března. Již tehdy bylo jasné, že částka, kterou město zaslalo na účet pomoci, nebyla zdaleka poslední a konečnou. Té mravenčí každodenní pomoci bylo hodně.

Kolik nyní žije ve Strakonicích uprchlíků z Ukrajiny, které eviduje MěÚ?

Tyto údaje město ze zákona nezpracovává. Veškerá data pochází z cizinecké policie a je možné je získat z webových stránek Ministerstva vnitra. Strakonice jsou v současné chvíli přechodným domovem pro zhruba 650 osob v režimu dočasné ochrany.

V čem spočívá nynější aktuální pomoc Ukrajině?

Za rok si společnost na válečný konflikt tak trochu zvykla. Ukrajinští lidé žijí mezi námi, jejich děti navštěvují zdejší školy. Pomoc probíhá nepřetržitě, jen už se o ní tolik nepíše, je zkrátka součástí našeho života. Mnoha Ukrajincům se podařilo najít práci a zapojit se do společnosti. Stále ovšem visí ve vzduchu otázka, kdy se budou moci vrátit domů a zda svůj domov najdou. S tím jim bohužel nikdo z nás pomoci neumí.