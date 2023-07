Až do pátku 4. srpna bude zcela uzavřena komunikace Holečkova ve Strakonicích. Důvodem je výstavba nových parkovacích míst.

Práce na silnici. Ilustrační snímek | Foto: Archiv Deníku

Informaci poskytla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Dojde sice ke ztížení podmínek dopravy na komunikaci, avšak výstavba parkovacích míst je řešením pro komplikovanou ranní dopravu v dané lokalitě. Prosíme všechny účastníky provozu o shovívavost a trpělivost,“ dodala mluvčí.

Omezení se týká i obyvatel obytných domů čp. 427 – 433 v ulici Bezděkovská. Příjezd na parkoviště a z něj za jmenovanými obytnými domy není umožněn.

V ulici Holečkova před dvěma mateřskými školami se dlouhodobě řeší problém ranního parkování aut rodičů, kteří přivezou děti do školky. Absence parkovacích stání znemožňuje hladký průjezd ulicí. Na základě podnětu z dopravní komise rada města rozhodla a schválila realizaci úpravy parkování v ulici Holečkova.

Jedná se o silnici mezi dvěma mateřskými školami, kde není prostor pro parkování vozidel v ranních hodinách, kdy jsou děti přiváženy do mateřské školy. Po obou stranách vozovky jsou situovány málo využívané chodníky. Jeden z chodníků ustoupí parkovacím místům, která budou využívána ke krátkodobému parkování v čase od 6 do 16 hodin v maximální délce 15 minut. Obousměrný průjezd ulicí se nezmění s tím, že u této komunikace zůstane zachován nynější jednostranný chodník pro pěší na straně vstupu do areálu Mateřské školy Holečkova.

Stavbu provádí společnost TVInvest, s. r. o., Vlachovo Březí, za celkovou cenu včetně DPH 759.610,17 Kč.