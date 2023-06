Starosta Břetislav Hrdlička řekl, že se čtyřkou nesouhlasí, protože jde spíše o mapování situace v celé republice. Strakonicím by v otázce bezpečnosti dal 2, maximálně 2 minus.

Redakce Deníku nechala ve všech krajích České republiky oznámkovat čtenáře, jak jsou spokojeni s tím, jak si největší města regionu vedou ve čtyřech důležitých oblastech samosprávy: dopravě, bytové politice, bezpečnosti a podpoře sportu. Tady jsou výsledky letošního vysvědčení za Strakonice. Jde o průměrnou známku čtenářů, nikoliv o názor Deníku.

Myslím si, že přání je otcem myšlenky. Lidé bezpečnost a pořádek ve městě vnímají velice pečlivě a nejsou spokojeni. Dám příklady:

Posedávající a popíjející skupinka u jezu pod pivovarem.

Parta bezdomovců a feťáků v okolí bývalého hotelu Bavor, která bez zábran otravuje kolemjdoucí a žebrá peníze.

Rostoucí počet cizokrajných občerstvení v ulici Lidická, kde v jednom z nich dokonce došlo před několika týdny k násilnému aktu.

Právě ulice Lidická je pak i z důvodu návštěv jistého podniku považována za nejnebezpečnější místo ve Strakonicích.

