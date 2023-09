Prodat, či neprodat? A celou, nebo jen část? Už nějaký čas se ve Strakonicích mluví o budoucnosti teplárny. Obyvatelé města však mají jen kusé informace, takže se rojí spekulace od úvah po nejčernější varianty.

Teplárna Strakonice, a.s. | Foto: Deník/Petr Škotko

Protože teplárna už zcela patří městu, starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) poskytl Strakonickému deníku exkluzivní rozhovor. „Zatím pouze hodnotíme situaci a zkoumáme možnosti. O prodeji teplárny určitě ještě není rozhodnuto,“ říká Břetislav Hrdlička.

V současné době jsou čtyři uchazeči o odkoupení strakonické teplárny. Jsou to Plzeňská teplárenská, a.s., Investiční skupina Natland, Beneš Energo, s.r.o. a AIR TECHNIC s.r.o. Ve středu 20. září budou zastupitelé tuto záležitost na doporučení radních projednávat.

Jaká je tedy současná situace?

Hledáme optimální řešení, protože nejprve přišla jedna nabídka a pak další tři. Ve hře je strategický vstup i odprodej celé teplárny. A zájemci jsou jak odborníci, tak i finančníci, kteří odkoupí a pak prodají. Jedno je ale jasné, teplárna potřebuje rozvoj, protože je prostě stará. To znamená půjčovat si peníze a mít velké dluhy, nebo vstup strategického partnera. Ale nyní nerozhodujeme o tom, zda ji prodáme, či ne. Zjišťujeme, co z nabídek pro nás plyne, co by bylo nejvýhodnější.

Břetislav Hrdlička.Zdroj: Deník/ Redakce

K tomu ale potřebujete vědět pravý stav věcí v teplárně.

Přesně tak. Musíme především zjistit, co opravdu do budoucna potřebujeme.

Není to spíše tím, že teplárna jako energetický subjekt potřebuje opravdu odborné vedení, které město jako její majitel prostě nemá? Ředitel je bývalý voják a v radě není jediný energetik či krizový manažer.

Lidé, kteří v teplárně pracují na jednotlivých pozicích, mají dostatečné odborné znalosti. Ale jde spíše o dlouhodobou udržitelnost. Teplárna teď funguje. Musíme ale počítat s variantami, že se něco porouchá. Jestli budeme mít možnost dlouhodobého úvěru, prozkoumat situaci u bank. A všechno s ohledem na cenu tepla.

Když jsme u ceny tepla, tak si dovolím připomenou jednu věc. Nový ředitel teplárny Pavel Bulant při svém nástupu do funkce loni v červnu na dotaz Strakonického deníku, zda bude teplárna zdražovat, uvedl: Cena tepla je aktuální vždy na začátku roku. Pro letošek je jeho cena garantovaná. Ještě v říjnu ale šla cena nahoru o 15 procent, začátkem roku 2023 přišlo další zdražení. Celkem je to už o 55 procent. Co vy na to?

Je to pravda a byli jsme z toho opravdu překvapeni. Z těch čísel, která nám předkládal předchozí ředitel Pavel Hřídel, vyplývala pohoda. A takový nárůst jsme opravdu nečekali. To je také jeden z důvodů, proč přemýšlíme o strategickém partnerovi, protože třeba Plzeň nám deklaruje, že může cenu i snížit. Jenomže my zatím nevíme, co za tím je a zda by to nebylo zároveň ohrožení vlastnictví teplárny. Jestli bychom to vůbec dokázali uhlídat. A jak jste řekl, na městě není jediný odborník, který by dokázal teplárnu řídit.

Je rada města v názoru na odprodej teplárny, nebo určitého podílu, jednomu ze zájemců, jednotná?

Díky bohu, nejsme v tomto názoru jednotní. Odprodání by bylo řešením ohledně ceny. Ale nevíme, co by za tím mohlo být. Abychom třeba o teplárnu nepřišli.

Zeptám se jinak. Jste jako radní jednotní v tom, že potřebujete strategického partnera?

Ne. Přemýšlíme o něm. Bereme v úvahu různé výhody a nevýhody takové kroku. Někdo se k tomu přiklání, protože by přišel profesionál. Důležité je, že 75 procent společnosti vlastní město Plzeň. Což je pro nás velmi sympatické. Ale mezi zájemci je i další odborník z teplárenství.

S vaším dovolením, trochu odbočíme. A to k vodohospodářskému majetku města, o který se na základě nájemní smlouvy starají technické služby. Stručně řečeno, všechny peníze vybrané za vodné a stočné jdou na správu a údržbu vodohospodářského majetku. Není takový sytém vhodný i pro teplárnu?

Ano, je. Rozhodně nemáme v úmyslu brát si zisk z teplárny a používat ho do města. To bychom vykrádali sami sebe.

Nedávno jste jako město vyplatili malé akcionáře a získali sto procent akcií. Tehdy zazněla věta, že to není kvůli prodeji teplárny. Ale existují i domněnky, že chcete prodat celou teplárnu. Jak to tedy je, pane starosto?

V žádném případě. To by byla zrada. Naším cílem musí být většinové vlastnictví minimálně 51 procent, abychom mohli teplárnu stále kontrolovat. A aby byli občané spokojeni.

Vraťme se k Plzeňské teplárenské. Nevadí vám, že 25 procent vlastní fotbalový boss Daniel Křetínský, kterého neprovází zrovna doporučující pověsti?

Víme o tom a musím přiznat, že nás to poněkud znepokojovalo. Ale mluvil jsem s primátorem Plzně a s radními. Všichni jsou spokojení a v podstatě jde asi o to, že pan Křetínský se stává solidní firmou, která investuje i v západní Evropě. A pracovat pro město Plzeň pro něj znamená určitý kredit. Důležité je, že 75 procent z našich akcií, které bychom prodali, by vlastnilo přímo město Plzeň. To má ve firmě rozhodující slovo. Ale přesto se snažíme eliminovat nebezpečí a být soběstační. V případě strategického partnera bychom se o zisk dělili, takto bychom ho celý vraceli do teplárny. Máme dobré smlouvy s dodavateli, kteří nám vycházejí maximálně vstříc. Jde ale o budoucnost teplárny.

Trochu jsme se pohybovali v představách a přáních. Takže bychom se měli vrátit na pevnou zem. Pane starosto, je tedy v současné době prodej teplárny, či spíše jejího podílu, aktuální?

Rozhodně ne. Jak jsem říkal, jednáme o možnostech, které máme.

Takže k prodeji vůbec nemusí dojít? Nebo k němu dojde třeba až příští rok?

Přesně tak.

Budete příští rok opět zdražovat teplo?

V tento okamžik to nevím. Ředitel teplárny Pavel Bulant a ekonomické oddělení nám mají doložit podklady v souvislosti s modernizací teplárny. Navíc pokud bude vyšší inflace, jako že bude, nejsme schopni cenu udržet. Nemáme na to peníze v rezervě. Zdražení je také otázka případného odpojování klientů. My se snažíme je udržet, ale není to lehké. Já osobně bych byl rád, kdyby se teplárna zabývala i dalšími energetickými možnostmi, jako jsou fotovoltaiky a podobně, a pomohla občanům se snižováním ceny tepla. Bohužel, takové oddělení nemáme ani v teplárně, ani na městě. Máme energetickou komisi, ale ta se skládá z poradců. Padl tedy návrh najmout energetického specialistu a začít přemýšlet o celoměstském energetickém oddělení.

Trochu jste mi nahrál na další otázku. Proslýchá se, že by tímto energetickým odborníkem mohl být bývalý ředitel teplárny a krizový manažer Pavel Hřídel. Je to pravda?

Tak o tom opravdu nic nevím. Taková myšlenka tady byla. Když byl ředitelem teplárny, tak jsme se o této možnosti bavili. Nevylučuji spolupráci, ale je to otázka nabídky a momentálně o žádné nevím.

Není možné, že by s Pavlem Hřídelem jednal někdo z vašich kolegů bez vašeho vědomí?

To si nemyslím. Jsme vůči sobě otevření.

Zkusme variantu, že přece jen odprodáte část teplárny některému z uchazečů. Mohlo by to znamenat změnu ve vedení teplárny? Změna managementu může být jedním z požadavků.

Je logické, že investor chce mít dohled nad svými penězi. Patrně by tak mohl chtít převahu v představenstvu, ale my zase v dozorčí radě, abychom dění v teplárně mohli hlídat. Nepustíme z ruky majetek města ani cenu tepla. Dbáme na to, aby se nám celá záležitost nevymkla z ruky. Prvořadé je nyní přesné zjištění stavu teplárny a zda strategického partnera opravdu potřebujeme.