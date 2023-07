Psal se rok 1962, když začala fungovat pošta ve Strakonicích u nádraží. Tehdy ještě pod Okresní správou spojů, která zde měla i svoje ředitelství. Po celé generace je tato pošta známá jako „dvojka“.

Pošta u nádraží ve Strakonicích skončila. | Foto: Deník/Petr Škotko

Pátek 30. června 2023, osmá hodina ranní. Dvojka má před sebou ještě hodinu, kdy mohou zákazníci její služby využít. Pouze hodinu. Jako první do ní vkročila Marie Staňková z Horního Poříčí u Strakonic. „Vím, že končí, proto jsem přijela tak brzo. Je mi 83 let a tady mi to vyhovovalo. Na hlavní poštu jezdit nebudu, to raději do Katovic,“ řekla seniorka, která musí k pohybu používat berle. I proto pro ni pošta u nádraží svojí dostupností a možností parkování byla ideální.

Rušení pošt

V březnu Česká pošta rozhodla o zrušení 300 poboček na území ČR. Na Strakonicku se toto opatření dotklo pouze pošty u nádraží ve Strakonicích.

V listopadu 2016 dvojka prošla stavebními úpravami a přestěhovala se o několik metrů dál. Stále ale zůstávala v původní budově. V současné době zde pracovali čtyři lidé. „Všichni dostali nabídku místa, kterou využili tři kolegové,“ řekla vedoucí Oblastní pošty Strakonice Václava Frydrychová.

Vybavení pošty bude použito na doplnění jiných poboček. „Co bude s prostory dál, nevíme. To už se nás netýká. I když je to smutné, že opouštíme místa, která známe,“ dodala Václava Frydrychová, která u České pošty pracuje od roku 2006, kdy nastoupila jako brigádnice.

Je rozhodnuto: Víme, jak se dotkne rušení pošt Strakonicka

Ve Strakonicích tak bude fungovat pouze hlavní pošta v ulici Podskalská. Aby lépe zvládala nápor lidí, bude v ní zřízena jedna přepážka navíc.

V devět hodin poslední červnový pátek se automatické dveře pošty u nádraží zavřely a dvojka skončila svoji službu. Fungovala 61 let.