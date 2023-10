Lidé, kteří bydlí na strakonických sídlištích už roky moc dobře vědí, jaký je problém najít poblíž svého domu místo na parkování. Tyhle trable už se rozrostly na celé město. Pomoci by mohly parkovací domy, jeden by měl stát pod nemocnicí, na další je místo naproti restauraci U Dudáka.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Divíšek Martin

Strakonická radnice si je problému s parkováním vědoma a město se snaží vytvořit nová parkovací stání při každé kompletní rekonstrukci. „Problematika parkování je bohužel napříč celým městem, které vznikalo v době, kdy statisticky nebylo ani jedno auto na rodinu, dnes se poměr dramaticky obrátil ve prospěch aut, kdy jsou v rodině často dva i více automobilů,“ vysvětluje mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Další problém, se kterým se během výstavby parkovacích stání město potýká, je podle jejích slov i neochota obyvatel připustit, aby se například z ploch zeleně stala parkoviště. „Během veřejných projednání obvykle nedojde k souladu s požadavky, kdy jedna zájmová skupina prosazuje zeleň, zatímco druhá parkoviště,“ popisuje situace, které někdy stojí v cestě lepšímu parkování ve městě. Navíc ne na všech pozemcích, které by byly vhodné pro vznik parkovacích míst, je možné je vybudovat, jelikož město není vlastníkem.

Nejproblematičtějšími lokalitami jsou ve Strakonicích Velké náměstí, obecně všechna sídliště, lokalita ulice Mlýnská, nemocnice a oblast u nádraží. To potvrzuje i tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. „Parkování je dnes ve Strakonicích problém. Už dlouhou dobu to vnímáme na všech sídlištích a také na severu města,“ uvedla k případům Jaroslava Krejčová. Za měsíc evidují hlídky městské policie v průměru kolem pěti set dopravních přestupků.

V posledních letech vzniklo podle statistik města ve Strakonicích několik parkovacích stání. Řidiči mohou využívat například parkoviště na Beranově dvoře s kapacitou 161 míst včetně sedmi stání pro hendikepované. Třináct parkovacích míst vzniklo v roce 2018 u budovy Okresní správy sociálního zabezpečení, i během rekonstrukce ulice Mírová přibyla parkovací stání v řádech desítek, jejich počet byl navýšen i v ulici Zvolenská. Během letošních prázdnin se podařilo vybudovat nová místa pro plechové miláčky také v ulici Holečkova.

Parkovací domy mohou situaci zlepšit

Pomoci vyřešit situaci by měly i parkovací domy. Ve Strakonicích je místo hned na dva. „Vedení města usiluje o výstavbu parkovacího domu pod nemocnicí. Vedou se intenzivní jednání, v přípravě je studie proveditelnosti, která je podmínkou pro žádost o dotaci. Pokud by se tato akce zrealizovala, pak by se odlehčilo parkování na Velkém náměstí. Docházkově jde o lokalitu, která je téměř v centru města,“ zmínila plány Markéta Bučoková. Další parkovací dům by měl vzniknout parkovišti u restaurace U Dudáka.