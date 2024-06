Zahradní slavnost nabídla lidem možnost strávit příjemné odpoledne nejen prohlídkou pobočky DDM na Podskalí, která je klidnou oázou plnou zvířat a zeleně v centru strakonického sídliště, ale tým DDM si pro všechny návštěvníky připravil i zajímavý program. Kromě malování a bylinkových dílniček to byly i ukázky sov a dravců, projížďky na koních a projekce mobilního planetária. Hosté mohli také posedět u ohně a zazpívat si s kytarou.

Vyvrcholení oslav se na Podskalí nekonalo náhodou. „Právě tento areál je místem, kde se začala psát celá historie strakonického DDM, právě tady to všechno před lety začalo,“ zmínila ředitelka DDM Iva Šrámková.

Součástí oslav byl i křest muralu, velkoplošné malby, která mapuje historii, činnost a významná výročí DDM Strakonice. „Zadání bylo vytvořit malbu, která by zachycovala fungování DDM za uplynulých šedesát let tak, aby zobrazovala historii, současnost i budoucnost domu dětí. Lidé tak mohou v muralu vidět strom života. V ikonách jsou zachycené jednotlivé obory, kterým se DDM věnovalo v minulosti a také ty, které nabízí v současné době. Tento strom navíc stále rozkvétá,“ popsal autor malby Jakub Štark.

Pro strakonický dům dětí a mládeže byl rok 2024 rokem oslav. Kromě šedesáti let strakonického DDM si dvacet let připomínala i jeho pobočka ve Vodňanech a 100 let uplynulo od položení základního kamene turistické základny Zálesí, která je velmi oblíbená v letním táborovém období. K příležitosti oslav si DDM nadělilo nové logo, grafickou identitu a zbrusu nové webové stránky. Na Zálesí se podařilo k výročí vybudovat nové hřiště.