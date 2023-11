Na aktivity pro své děti musejí rodiče vytáhnout z peněženky mnohdy nemalé peníze. Ve Strakonicích se zastupitelé rozhodli rodinám ulevit. Děti mají nárok na 500 korun, které mohou využít na své kroužky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Zastupitelstvo schválilo mimořádnou podporu aktivit dětí od 6 do 15 let ve výši pět set korun. Zákonní zástupci mohou podávat žádosti za dítě s trvalým pobytem ve Strakonicích na strakonickém městském úřadě od 2. října do 15. prosince 2023. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy uzavřené mezi městem a daným sportovním klubem, kulturním spolkem nebo školou, které si dítě s rodičem vybere,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková s tím, že klub musí provozovat svoji činnost převážně na území města Strakonice.

Zájemci o dotaci budou do klubů a spolků nosit voucher s razítkem města Strakonice. Po uzavření příjmu žádostí a po schválení radou a zastupitelstvem budou peníze prostřednictvím darovacích smluv daným spolkům poukázány. Na představitelích jednotlivých klubů pak bude, jak s danými financemi naloží. Peníze jsou určené zejména na úhradu členských příspěvků či poplatku za zájmový kroužek, popřípadě na činnost obdarovaného.

Vyplněné formuláře mohou žadatelé do 15. prosince 2023 donést osobně na podatelnu nebo přímo na strakonický odbor školství. Formulář k žádosti a pravidla jsou k dispozici ZDE.