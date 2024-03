Pivaře si strážníci poprvé všimli krátce po osmé hodině večerní. „Inkasoval od nich jen domluvu. Když ho hlídka o hodinu později na stejném místě zastihla znovu, opět s alkoholem, už ho to pár stovek stálo. Za porušení obecně závazných vyhlášek lze všude, nejen ve Strakonicích, udělit peněžitý trest do výše 10 tisíc korun,“ zmínila tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová.

Město má jasné daná místa, kde se alkohol na veřejnosti pít nesmí. Od 13. března 2024 platí novela této vyhlášky. Dříve platil zákaz v jednotlivých ulicích, ale pro přehlednost byly vytvořené čtyři lokality. Jedná se o lokality nádraží, Sídliště 1. máje, Povážká a centrum města. Do poslední jmenované jsou zahrnuté oblasti Rennerových sadů, ulice Na Ohradě, Podskalí, strakonický hrad, U Sv. Markéty, Lidická, Sokolovská, Mlýnská a Na Ostrově. „Sloučení do jednoho celku by mělo být srozumitelnější, jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky města. Zároveň je toto řešení jasně definovatelné i pro strážníky městské policie,“ uvedla mluvčí města Markéta Bučoková.

Nejde o žádnou novinku, místa, kde se nesmí ve Strakonicích na veřejnosti pít, existují již od roku 2008.

Podle zkušeností strážníků se nejvíce hřeší na nádraží. „Prostor s lavičkami a čekání na autobus či vlak vybízí k tomu otevřít si pivo nebo si zapálit cigaretu. Vloni bylo na porušování obecně závazné vyhlášky upozorněno nebo přímo pokutováno 47 lidí. Letos do poloviny března jich bylo 14,“ dodala Jaroslava Krejčová.

Přehledně zobrazené lokality, kde se nesmí ve Strakonicích pít na veřejnosti, najdete na mapkách v galerii. Na vybraných místech města najdou lidé i piktogramy, které na toto pravidlo upozorňují. Nikdo se ale nemusí obávat, že by si nemohl dát skleničku na Silvestra nebo pivo na zahrádce. „Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna. A dále na zahrádky a předzahrádky restauračních zařízení v daných lokalitách,“ upřesnila Markéta Bučoková.