V pondělí 21. srpna uplyne 55 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na snímcích z archivu Jana Malířského a Františka Zemena si můžeme připomenout, jak události těchto dní prožívali lidé na Strakonicku.

Takový byl srpen 1968 ve Strakonicích. | Foto: František Zemen

Invaze vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy do Československa začala v noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968. Po půlnoci obsadila téměř celé Slovensko a ve středu ráno kolem 9. hodiny už se v jižních Čechách spojily jednotky postupující z NDR podél západních hranic ČSSR s oddíly, které vyrazily z Maďarska přes Slovensko a jižní Moravu. Československo se ocitlo v kleštích.

Janu Malířskému ze Strakonic bylo tehdy 19 let. „Bydleli jsme ještě na Revolučním náměstí 143. Ráno přišla máma a povídá, že nás přepadli Rusové. Pamatuji se, že plakala. Já tomu ani nechtěl věřit, že se něco takového může stát,“ říká.

Celníci na hranicích nám říkali, abychom se ani domů nevraceli

Z okna viděl, jak se na náměstí shromažďují lidé. Šel mezi ně. Následující dny pak prožil stejně, jako mnozí další. Protestoval a snažil se okupantům život znepříjemnit jak to jen šlo. „Odstraňovali jsme směrovky. Nosili jsme kýble s vápnem a psali jsme nápisy na zdi, že je tady nechceme a ať táhnou domů. Nedošlo nám, že to nebude nic platné,“ pokračuje Jan Malířský.

Provolání všemu lidu ČSSR

„Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.“

Zašli dokonce tak daleko, že za ruskými vojáky jezdili na motorkách a provokovali je. „Měli jsme strach, protože na nás hned mířili samopaly. Oni fakt věřili tomu, že je tady kontrarevoluce. Možná v tom byl kus štěstí, že se nic nestalo,“ říká si s odstupem času.

Nedostali ani vodu

V říjnu čekal Jana Malířského nástup na vojnu. V prvních dnech byl všude zmatek. „Všichni – vojáci i důstojníci – tady Rusy nechtěli. Když přijeli do kasáren, nedostali ani vodu. Ale tak za tři měsíce se vše uklidnilo,“ říká Jan Malířský.

Po vojně se vrátil do Fezka. Za tu dobu demagogie strany stačila většinu národa spacifikovat. Na dlouhých 20 let.

V listopadu 1989 bylo už Janu Malířskému 40 let. Následný odchod Rusů bral jako zadostiučinění.

Okupace na Strakonicku v srpnu 1968



Z 20. na 21. srpna: Vojska Varšavské smlouvy překročila hranice Československé socialistické republiky.



21. srpna 2.00 – 3.00: Na místní oddělení veřejné bezpečnosti ve Strakonicích byl zavolán předseda národního výboru. Tam mu náčelník oznámil překročení našich hranic vojsky spojeneckých armád.





21. srpna dopoledne: První sovětská okupační vojska se objevila v obci Podolí u Strakonic, kde s nimi vyjednával na půdě JZD Jaroslav Rezek.



21. srpna 10.45: Vedoucí tajemník OV KSČ Jaroslav Jílek ve Strakonicích zahájil mimořádnou schůzi předsednictva, na které přítomné seznámil s obsazením naší republiky. Předsednictvo národní shromáždění usiluje o navázání kontaktů k jednání s velvyslancem SSSR v Praze a s velitelem vojsk na území republiky. Žádá také obyvatele, aby se vystříhali všech akcí, které by mohly být považovány za provokace. Mělo by se tak předejít zbytečnému krveprolití.



21. srpna 11.30: Strakonice poctil svou návštěvou samotný podplukovník Savčenko, zástupce sovětské okupační armády. Dostavil se na městský národní výbor, kde předložil radě tři hlavní požadavky. Chtěl vstup sovětských vojsk do města s tím, že určil prostor pro jejich umístění.

Dále požadoval spolupráci národního výboru při udržování pořádku ve městě proti výtržnostem a proti snahám buržoazie o zvrácení socialismu u nás. Současně si přál, aby se jednání zúčastnil kromě předsedy městského národního výboru i předseda ONV, tajemník OV KSČ a náčelník Okresní vojenské správy. Předseda se vyjádřil jasně: „S okupanty nehodláme spolupracovat.“



21. srpna 12.00: Byla zahájena protestní stávka za zvuku sirén a i zvonů, natočených na gramofonové desce.



22. srpna: Do Strakonic přijely další sovětské vojenské oddíly, které se dislokovaly při pražské silnici, v okolí Radomyšle, na letišti a v okolních lesích. Štáb důstojníka se po jednání s orgány národních výborů ubytoval v restauraci na Podskalí.

Takový byl srpen 1968 ve Strakonicích.Zdroj: Archiv p. Přerosty

22. srpna 12.00: Poslanci Okresního národního výboru ve Strakonicích, kteří byli shromážděni na plenárním zasedání orgánu státní moci v okrese, schvalují dosavadní postupy rady ONV a její prohlášení k mimořádné situaci a žádají odchod okupačních vojsk z našeho okresu.



Z 22. na 23. srpna: V noci se vyznamenali vodňanští svazáci. Celou noc poslouchali rozhlas a s novými zprávami seznámili město tím způsobem, že zprávy napsali a vyvěsili na náměstí.





23. srpna 9.00: Po státní silnici od Plzně na Písek projela kolona asi čtyřiceti vozů sovětské armády. Jelikož občané poškodili řadu směrových ukazatelů, kolona odbočila na Blatnou, projela Gottwaldovou třídou a zamířila na obec Paštiky.



23. srpna 9.30: Celá kolona se vracela zpět přes centrum Blatné a vydala se po správné cestě na Písek.



23. srpna odpoledne: Sešlo se plenární zasedání OV KSČ ve Strakonicích. Přítomní odsoudili vstup okupačních vojsk a vyjádřili podporu vedení ÚV KSČ.



23. srpna večer: Na národním výboru se konalo mimořádné zasedání za účasti zástupců a složek Národní fronty. Mezi veřejností se šířily zprávy o špatném stavu sovětských vojáků. Obyvatelstvo a prodejny odmítali totiž vydávat vojákům potraviny a jiné potřeby.





Magdaléna Kadaňová

(S použitím údajů Státního okresního archivu)