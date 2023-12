I když máme podle meteorologů to nejhorší už za sebou, sněžení bude ještě v některých oblastech během odpoledne doznívat. V Jihočeském kraji leží místy přes metr sněhu a v oblastech jižních Čech, Pošumaví ale ještě dalších 5 až 10 cm nového sněhu napadnout může.

Košice u Tábora. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

„Na Bučině u Kvildy naměřili už ráno meteorologové 96 centimetrů sněhu, v Prachaticích 69 centimetrů a ve Veselí nad Lužnicích 54 cm sněhu a přes de další centimetry napadaly,“ uvedla za jihočeské meteorology Renata Uhlíková s tím, že jihočeský rekord pro tyto dny byl zatím z roku 1969, tehdy bylo naměřeno 8. prosince 28 centimetrů. Dalšími rekordmany jsou za nižší polohy Kestřany, 2. prosince roku 2010 tu naměřili 21 centimetrů sněhu.

Kalamita na jihu Čech. Po obřích přívalech sněhu přijdou třeskuté mrazy

Na jihu Čech bude sněžení ještě v některých oblastech během odpoledne doznívat. Výstrahy před sněhovými jazyky a závějemi zůstávají v platnosti. V druhé polovině noci už by mělo sněžit jen ojediněle a stejně tomu má být i v neděli. „Co ale můžeme s novým týdnem očekávat, to jsou silné mrazy,“ dodala Renata Uhlíková. V pondělí a úterý by rtuť teploměru mohla spadnout až k minus 15°C. V dalších dnech se má pak přechodně oteplit.