Teploty na Šumavě spadly k minus třiceti. Lipno zamrzlo, na bruslení to není

Zima 1928/1929, kdy do Evropy pronikal vzduch ze Sibiře, je hodnocena jako nejchladnější v celém 20. století. Mimořádně tuhá byla v jižních Čechách. Štědrý den přinesl -17,8 °C, pak bylo i nad nulou, ale třeba 12. ledna teploměr ukázal -29 °C.

Odvolaný trh i výlet

Podle historika a ředitele státního okresního archivu Daniela Kováře měly velké mrazy vliv na život Budějovic. „Klub českých turistů odvolal výlet na Kleť, zrušena byla ohlášená výstava drůbeže spojená s trhem. V důsledku kolísání teplot se ze střech odlamovaly rampouchy, dlouhé až 1,5 metru, a způsobily několik zranění. Na dvoře řezníka v Zachariášově ulici umrzl 11. ledna tažný pes, kterého páníček nechal přes noc uvázaného venku,“ uvádí z pramenů Daniel Kovář. Kvůli mrazům zamrzaly nejen vodovody, ale dokonce i plynovod.

V kronice Borovan je zaznamenáno, jak kvůli velkému mrazu praskaly kmeny stromů v lesích. Jak lesní a polní zvěř při zoufalém hledání potravy či útočiště překonávala obvyklou plachost a dokonce přicházela až k lidským obydlím…

Řadu dnů byl mráz přes -30 °C. Vysoká byla i sněhová pokrývka.

Podle budějovické meteoroložky Evy Kalné byly naměřené velmi nízké teploty v Budějovicích i v zimě roku 1893 (17. ledna -33,0 °C) či 1956 (10. února -31,5 °C). Nejnižší teplota naměřená v Táboře je -36,0 °C z 16. ledna 1893.

Pro srovnání: loni 10. února naměřili v Budějovicích 13,5 °C, 11. února pak bylo nejvíc naměřeno 7,6 °C a nejméně 2,4 °C nad nulou, denní průměr činil 4,7 °C. Podle meteorologa Daniela Maňhala bylo 11. února ve městě nejtepleji roku 1899, a to 15,8 °C.

A jak vypadá dlouhodobé srovnání teplot? Průměr všech minimálních teplot zaznamenaných ve městě pro 11. únor je podle meteorologa Pavla Zámečníka -4,4 °C. Průměr všech maxim činí +3,1 °C.

Zima v únoru 1929 ale byla v Budějcích opravdu drsná. Vládly kruté mrazy. "Třetího února už bylo minus 36,8 °C, což překonalo dosavadní rekord z roku 1893. Pražský meteorologický ústav sice vyjádřil pochyby o důvěryhodnosti takových měření ve venkovském městě, ale výsledek potvrdila i budějovická rolnická škola. Tamní teploměr se ovšem zastavil na minus 36°C, protože tam jeho stupnice končila," uvádí Daniel Kovář.

Místo oblevy samec

Následně se teploty zhouply a přiblížily k nule, očekávala se obleva. Konal se ale mrazivý rekord. Rekordní den přišel 11. února 1929. Profesor Jaroslav Maňák jako každý den v sedm ráno otevřel meteorologickou budku ve Stecherově mlýně u Litvínovic a poznamenal si teplotu -42,2 °C. Nejvyšší teplota onoho dne dosáhla pouze - 20,2 °C. Ráno vál slabý jižní vítr, který se postupně měnil na západní až severozápadní. Zatímco ve většině ostatních měst se meteorologická pozorování prováděla v městské zástavbě, tady byly přístroje umístěny v žaluziové budce na otevřeném prostranství, na okraji rozlehlých polí. To mohlo ovlivnit výsledek.

Rekord zaznamenaný v roce 1929 ale platí pro území České republiky dodnes. I když byl několikrát už těsně ohrožen.

Všestranný člověk

Profesor Jaroslav Maňák se narodil ve Stádleci u Tábora v roce 1881, v Budějovicích začal působit jako učitel fyziky v roce 1911. Vedle meteorologie se zapsal i do dějin budějovického létání, činný byl v motorismu i ekologii. Propagaci létání věnoval veliké úsilí. Je spojen s výstavbou prvního letiště v Plané a poté, co letiště převzala armáda, rekognoskoval v okolí terén pro jiné amatérské letiště a nejvhodnější místo našel u Hosína. Za nacistické okupace byl zatčen a vězněn.

Po 2. světové válce se jako důchodce podle Encyklopedie Českých Budějovic vrátil do školských služeb a napomáhal technickému rozvoji v závodě Koh-i-noor Hardtmuth, v Jihočeských energetických závodech či při vedení meteorologické stanice. Zemřel v roce 1965.

Dvacátého září 1996 byla v budějovické ulici Stejskala 11 odhalena pamětní dvojdeska Jaroslava Maňáka a jeho syna Jiřího. Ten byl za 2. světové války pilotem RAF.