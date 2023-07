Městská policie má za sebou jednu z největších akcí, kterou ve školním roce pořádá. Těsně před vysvědčením se v kempu na Podskalí uskutečnil Aktiv šitý na míru pro volyňskou střední průmyslovou školu.

Hned po ránu dorazila do kempu téměř stovka studentů. „Čekal na ně celý strakonický integrovaný záchranný systém – záchranáři, profesionální hasiči, policie, armáda, doplnil je český červený kříž a aeroklub, jehož předseda Petr Chládek předvedl luxusní seskok padákem. Bonusem byla projížďka na šlapadlech po Otavě za asistence asistentů prevence kriminality. Šlapací lodičky zapůjčila provozovatelka kempu. Sluníčko žhavilo dráty od svého rozbřesku, takže voda byla vítaným společníkem," uvedla tisková mluvčí Městské policie Strakonice, která měla celou akci pod taktovou, Jaroslava Krejčová.

Akce nabídla studentům detailní pohled na práci a také do zákulisí všech zúčastněných složek a organizací. Informace a ukázky od všech zúčastněných byly naprosto vyčerpávající.

Podtitulem letošního setkání byla hravá branná výchova, kdy u záchranky a červeného kříže mohli vyzkoušet přenos raněného na rukou, u hasičů měli sbalit evakuační zavazadlo. „Dámy hasičky se občas velmi podivily, co mladí lidé navrhli přibalit do kufru," dodala s úsměvem Jaroslava Krejčová.

U vojáků si studenti pro změnu zastříleli ze vzduchovky a seznámili se s orientací v mapách, což pro ně byla v době navigací španělská vesnice. Strážníci je mimo jiné navlékli do svých povodňových pláštěnek a se závažím a v roušce museli uběhnout kousek přes louku.

„Studenti chtěli u městské policie také zkoušet, jaké to je, když strážníci pacifikují zloducha, nasazují pouta. Zejména hoši sílu strážníků ocenili, a to se nejelo naostro. Státní policie přivezla ukázat výstroj a výzbroj své prvosledové hlídky a zájemci u ní zjistili vše potřebné pro případ, že by chtěli povolání policisty zkusit," dodala tisková mluvčí. Zároveň doufá, že se studentům z Volyně akce pod režijní taktovkou městské policie líbila a byla pro ně také v mnohém přínosná.

Poděkování posílají pořadatelé všem z IZS, z českého červeného kříže i z aeroklubu. „Bez jejich ochoty zúčastnit se bychom nesvedli nic. A ještě jedno poděkování – provozovatelům kempu za to, že nám propůjčili prostor," dodala Jaroslava Krejčová.