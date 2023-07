Chcete příjemně strávit poslední červencové dny? Pak rozhodně zavítejte do Sedlice u Blatné na tradiční Svatojakubskou pouť, která se letos uskuteční o víkendu od 29. do 30. července.

Svatojakubskou pouť se letos koná o víkendu od 29. do 30. července. | Foto: Deník/Klára Alešová

Rozhodně nebudete litovat! Čekají na vás pouťové atrakce, bohatý kulturní program, sportovní zážitky, dobrá nálada i pouťové pochutiny. Na své si přijdou malí i velcí, milovníci historie i sportu, dobrého jídla i pití. „V letošním roce si navíc připomínáme 20 let od otevření obchůdku Sedlické krajky, o.p.s. Máte se tedy na co těšit,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Sedlická krajka Martina Srbová.

Pouťový program v Sedlici odstartuje již v pátek 28. července od 16 hodin volejbalovým turnajem amatérů o pouťový koláč na školním hřišti. Své síly pod vysokou sítí změří celkem šest týmů.

Krajka v celé své kráse

Společnost Sedlická krajka, o.p.s. nachystala zajímavou výstavu paličkovaných výrobků v přízemí městského úřadu, která je otevřena již od pondělí 24. července a potrvá až do pouťové neděle. Ve všední dny ji můžete navštívit od 15 do 17 hodin, o víkendu pak bude přístupná od 10 do 17 hodin.

Těšit se můžete nejen na prostorové velkoformátové krajky, které vznikly ve spolupráci s partnerskými bavorskými obcemi Tiefenbach a Schönsee (Květinová louka, Strom pohádek…).

Při nehodě u Blatné se zranil motorkář, policie silnici na čas úplně uzavřela

Představí se také nový projekt s názvem Hradní strašidla i výtvarné práce žáků Základní a mateřské školy v Sedlici na téma Sedlice – město s krajkářskou tradicí. V sobotu od 16 hodin a v neděli od 15.30 hodin bude připravena komentovaná prohlídka výstavy včetně povídání o historii krajkářství v Sedlici. Obchůdek s krajkovým zbožím bude otevřen o víkendu, a to od 8 do 17 hodin. K vidění budou i ukázky výroby krajek. Pro děti bude v neděli od 9.30 do 16 hodin nachystána i oblíbená tvůrčí dílna. Kouzelnou klíčenku si můžete vyrobit v prostoru pod hřištěm.

Víkend plný zážitků

Farnost Sedlice připravila na sobotu i neděli vždy od 14 do 16.30 hodin poutavou výstavu o životě české řeholnice a zakladatelky Kongregace Božského Srdce Ježíšova Matky Rosy Vůjtěchové v kostele sv. Jakuba Většího spojenou s promítáním filmu. V neděli se navíc můžete těšit na komentovanou prohlídku kostela od 15.30 hodin.

Příznivci sportu si přijdou na své v sobotu. Od 14 hodin nastoupí na fotbalovém hřišti k zápasu sedličtí junioři a od 16 hodin se představí stará garda.

Sobotní zážitky můžete s přáteli probrat na pouťové zábavě v prostoru zahradní restaurace hotelu Na Velké hospodě. K poslechu i k tanci zahraje skupina Trolling Stones.

VIDEO: Radobytcemi svištěly stavební kolce s lidskými posádkami

Rozhodně si nenechte ujít nabitý nedělní program v parku pod hřištěm. „Začínáme od 9.30 hodin zahájením pouťového jarmarku. Pro dobrou náladu zahraje skupina You & Me. Přijďte od 9.30 do 11.30 hodin navštívit mysliveckou střelnici a poslechnout si vyprávění sokolníka s ukázkou dravců od 10 hodin,“ dodala místostarostka Kateřina Brabcová.

V 11 hodin se představí veselý klaun s překvapením, který své kouzelnické a akrobatické umění předvede ještě od 14 hodin.

Svá vystoupení si připravila také skupina historického šermu Vendetta, jejíž představení můžete zhlédnout od 11.30 a také od 15 hodin.

Zapomenout nemůžeme ani na výstavu obrazů s názvem Tři autorky & Tři světy. Bude k vidění v bývalém Kupectví (náměstí T. G. M., č. p. 27) od 28. do 30. července v čase od 10 do 16 hodin.