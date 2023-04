Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Eduard Zdychynec, 71 let, Přešťovice

Irena Huspeková Urbánková, 61 let, Strakonice

Jarmila Jonášová, 96 let, Písek

Jiří Polák, 72 let, Strakonice

Růžena Nováková, 90 let, Střelské Hoštice

Pohřební služba města Blatné:

Milan Balík, ned. 86 let, Blatná,