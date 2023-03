Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pohřební služba Hanuš Štěkeň

Blažena Tomanová, 65 let, Štětice - Bavorov

Jaroslava Plechatá, 76 let, Třebohostice

Marie Přílepková, ned. 91 let, Volyně

František Vetíška, 92 let, Strakonice

Josef Baloun, 81 let, Strakonice

Miroslav Mlíka, 75 let, Strakonice

Josef Vachuška, 77 let, Čejetice

Jana Kozáková, 78 let, Strakonice

Pohřební služba města Blatné:

Zdeňka Heligová, ned. 65 let, Sedlice

Tomáš Sliva ned. 91 let, Blatná