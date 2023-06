Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jana Přibáňová, ned. 83, Strakonice

Marie Jeřábková, 78 let, Strakonice

Václav Mašek, 83 let, Volenice

Lidmila Keřková, 80 let, Třebohostice

Jaroslava Kvěšová, 88 let, Strakonice