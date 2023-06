Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Dál budou žít ve vzpomínkách. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Lubomír Polák, 68 let, Osek

Marie Hodoušová, 91 let, Sousedovice

Ivana Stojková, ned. 80 let, Strakonice

Blažena Kiliánová, 80 let, Chrášťovice