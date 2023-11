Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Anežka Levá, 93 let, Třebohostice

Zdeněk Daněk, 74 let, Radomyšl

Luboš Augüstin, 80 let, Strakonice

Věra Bočánková, 89 let, Volyně

Jaromír Dražný, 76 let, Volyně

Anežka Bláhová, 80 let, Písek

Mare Havlová, 88 let, Drachkov

Marie Hrabáčková, 98 let, Kalenice

Marie Klasová, 76 let, Radomyšl