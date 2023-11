Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Pohřební služba města Blatné:

Stanislav Korbel, 70 let, Kadov

Pavel Kvita, 83 let, Blatná

Milada Dušková, 90 let, Blatná

František Vokroj, 71let, Uzenice