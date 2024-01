Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba města Blatné:

Ludmila Vrátná, 83 let, Hněvkov

Alexandr Kalous, 71 let, Blatná

Vojtěch Trnka, nar. 88 let, Předmíř

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jan Jareš, 67 let, Hejná

MUDr. Dagmar Gregorová, ned. 90 let, Strakonice

Marie Panušková, 90 let, Mužetice

Daniela Krejčová, ned. 81 let, Sedlice

Drahomíra Martanová, ned. 88 let, Strakonice