Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Český Krumlov

Ladislav Sysel, 69 let, Besednice - Buda

Jaroslava Kvapilová, 92 let, Český Krumlov

Vojtěch Musil, 73 let, Český Krumlov

Pohřební služba Kaplice:

Anna Trojáková, 94 let, Benešov nad Černou

Pohřební služba Křemže

Růžena Kolářová, 88 let, Borová

Jan Lavička, 77 let, Loučej