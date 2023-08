Už je tomu jednadvacet let, co nejničivější povodně zasáhly Česko. Nevyhnuly se jim ani Strakonice. Na řádění živlu z té doby nezapomene snad nikdo, kdo ty chvíle zažil.

Strakonice patřily při povodních v roce 2002 mezi nejvíce zasažená města. | Foto: Archiv Ladislava Hölla

Příčinou záplav byly v roce 2002 nadprůměrné srážky, které v první vlně zasáhly hlavně jih Čech. Při druhé vlně, která zasáhla celou část území Čech, už byla půda vodu značně nasycená z prvních dešťů a ani vodní díla svojí kapacitou nestačila. Déšť rozvodnil hladiny jihočeských řek. Vodohospodáři odpouštěli naplněné přehrady, začínaly přetékat rybníky. Jedním z nejvíce zasažených měst byly tehdy i Strakonice.

1/87 Zdroj: Archiv Ladislava Hölla Strakonice patřily při povodních v roce 2002 mezi nejvíce zasažená města. Jak k nám přišla velká voda

● Dne 6. srpna 2002 začala počasí v Čechách ovlivňovat tlaková níže, která se svým frontálním systémem pozvolna postupovala k východu.'

● Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné srážky naplnily většinu jihočeských a západočeských řek.

● Ve čtvrtek 8. srpna již na některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody (především na jihu Čech).

● Situace se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo pršet.

● Ale 11. a 12. srpna začalo opět pršet.

● Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné frontální systémy, které se jenom pomalu posunovaly k severovýchodu. Návětrný efekt na jihu Čech navíc přinášel další zesilování deště. Půda přesycená vodou z předešlých srážek nedokázala zadržet vodu a ta stékala do naplněných řek.

● V týdnu od 12. do 18. srpna část Čech postihla pětisetletá až tisíciletá povodeň. Zdroj: cs.wikipedia.org