Počasí nám přineslo super tropický den. V Kocelovicích padl teplotní rekord

Pokud jsme měli letošní červenec pocit, že se více a déle pečeme, byla to podle vedoucího Hydrometeorologické stanice v Kocelovicích u Blatné Zdeňka Vondry pravda. „Průměrná teplota byla 19,9 ° C. Dosud to bylo 17,8 stupně,“ udal přesná čísla.

Stanice Kocelovice. | Foto: Deník/Petr Škotko