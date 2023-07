Například vyhlášená strakonická restaurace Plzeňka Hangár. Denně se tady vystřídají desítky i stovky návštěvníků. „Někteří platí striktně penězi, někteří kartou. I když počet těch, kteří platí kartou, roste, ve většině nejsou,“ říká majitel podniku Robert Soukup. Současný vývoj chápe i ze svého pohledu. „Přijede auto se zbožím a řidič vytáhne platební terminál. Tak platím kartou. Rychle, čistě, bez počítání. Ale má to i jinou výhodu – máte ihned zaevidovaný platební doklad,“ dodává.

Placení kartou je ale spíše generační záležitost. Starší lidé k tomuto typu placení důvěru nemají. Pan František se chystá platit oběd v celkové hodnotě přes 270 korun. V ruce má tisícovku. „Jsem zvyklý dávat dýško a s kartou nevím, jak bych to udělal. Peníze jsou peníze. Kartu používám jen pro jednorázový výběr peněz z účtu,“ říká senior.

Generační chápání placení kartou potvrdili i v jednom ze strakonických marketů. „Hodně je to vidět ráno v době školy, když si děti kupují svačiny nebo něco k zakousnutí. Platí jen kartou a jsou to třeba částky kolem patnácti korun za žvýkačky,“ řekla jedna z pracovnic marketu.

Každá karta neuspěje

Jen o několik desítek metrů dál od Plzeňky Hangár je Lahůdkářství Malinová. I zde je možné platit kartou, i když ne stále. Obchod měl například v době covidu výpadek. „Neumíme si představit, že bychom neumožnili zákazníkům platit kartou. Tuhle možnost totiž využívá tak sedmdesát procent našich zákazníků,“ říká majitelka Jaroslava Malinová. Neberou ale všechny typy karet. „U některých jsou tak velké poplatky, že se nám to nevyplatí. To se týká především stravenkových karet,“ dodává. I když to některé návštěvníky naštve, většinou prý mají karet více.

I když placení kartou je fenomén současné doby, ne všude ho využívají. Do této kategorie spadá například bar Forbes. „Nějak se tomu zatím bráníme a lidé, kteří sem chodí, to respektují. Uvidíme, co nastane v budoucnosti,“ řekla už před časem na toto téma spolumajitelka podniku Lenka Drhovská.

Velmi oblíbeným a dnes již standardním způsobem placení jsou bezkontaktní platby. Karty jsou vybaveny bezkontaktním čipem, který umožňuje zaplatit pouhým přiložením karty k platebnímu terminálu.