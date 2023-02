Už před napadením Ukrajiny přestal strakonický pivovar vyvážet do Ruska. Ale dodával na Ukrajinu. Jak situace na trhu s Ukrajinou vypadá po roce války?

Situace ohledně vývozu našeho piva na Ukrajinu po roce války je asi očekáváná. Náš export poklesl asi o třicet procent. A to máme štěstí, že vozíme pivo zejména do okolí Užhorodu, což je samotný západ Ukrajiny, který je do určité míry stranou válečného konfliktu. Co se týče Ruska, tam export skončil ještě před válečným konfliktem. Asi ten nejdůležitější důvod ukončení obchodu, byla obrovská byrokracie ze strany Ruské federace.