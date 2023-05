Fotografie vlka přímo v rakouském Pürbachu, kde se šelma procházela ulicemi, se před několika dny objevily na sociálních sítích. Město se přitom nachází zhruba jen 13 kilometrů od Českých Velenic.

Vlka ve městě Pürbach před pár dny zachytil Rakušan Rene Koppensteiner a umístil foto na sociální sítě. | Foto: Rene Koppensteiner

Podle odborníků není taková návštěva zcela výjimečná. "Občas se toto děje například i v Německu nebo Nizozemsku. Většinou se jedná o mladé vlky, kteří se narodili loni, hledají si teritoria a nemají dostatečnou zkušenost s člověkem. Mohou se tak dostat do takzvané ekologické pasti, kdy se při putování krajinou dostanou až do města a nemohou najít cestu zpět. Podobně se to děje i jiným velkým savcům, například před pár lety to byla samice losa s mládětem v Brně," připomněl Miroslav Kutal, akademický pracovník brněnské Mendelovy univerzity, který se vlky dlouhodobě zabývá. Šelmy ale podle něj mohou vyhledávat člověka i v souvislosti s jídlem.

Pozorování vlků v posledních letech přibývá nejen rakouském příhraničí. Vlčí populaci se mimořádně daří i v Česku. Podle posledních údajů hnutí DUHA, které výskyt zvířat dlouhodobě monitoruje, bylo v Česku v roce 2021 celkem 24 vlčích teritorií. V 18 případech šlo o smečky, ve čtyřech případech o vlčí pár a ve dvou o teritoriální jedince. Smečky obvykle čítají čtyři až šest vlků. Data za loňský rok organizace stále zpracovává. Už teď je ale jasné, že počet teritorií opět naroste v řádu jednotek.

Neuvěřitelný příběh Hradečáka. Z finančníka se stal pěstitelem kávy

Největší vlčí populace na území Jihočeského kraje žije na Šumavě. Stabilně žije vlčí smečka o několika jedincích také v oblasti Novohradska. "Přímo v naší honitbě, ale i v těch sousedních, byli vlk i smečka zaznamenáni. Jsou vlci, kteří tady mají své teritorium, ale přichází k nám i jedinci v rámci migrace z Horního Rakouska. Hlášení o pohybu těchto šelem dostáváme v podstatě pravidelně a nejde o nic výjimečného," přiblížila Iveta Marhounová, předsedkyně Mysliveckého spolku Nové Hrady. Vlci na Novohradsku podle myslivců působí nemalé škody i tamním chovatelům hospodářských zvířat. "O výskytu vlčí smečky v Novohradských horách víme již několik let. Pro tyto šelmy je to atraktivní krajina s kombinací remízků, luk a polí, kam se stahuje zvěř. Noví jedinci, kteří smečku opouští, nesmí zůstat v tom samém místě, a proto nemůže dojít k lokálnímu přemnožení těchto šelem. Vlci tak postupně osidlují i další části pohraničí," vysvětlil Miroslav Kutal a dodal, že dříve vlci obývali také Třeboňsko, sledovaná smečka ale zmizela neznámo kam.

Lidé, kteří v lokalitách výskytu vlků žijí, podle odborníků nemusí mít strach. Pravděpodobnost útoku na člověka je totiž naprosto mizivá. Šelmy se lidem obloukem vyhýbají. "Jediné nebezpečí může být pro volně pobíhající psy, pokud se někam zaběhnou, tak může výjimečně dojít k nějaké interakci s vlkem, která nemusí skončit dobře. Riziko pro člověka ze strany vlka se blíží nule, protože vlci jsou opravdu velmi plaší," uklidnil Miroslav Kutal s tím, že žádný případ napadení člověka vlkem se u nás neobjevil.