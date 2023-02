V pondělí 20. února už na JIPu budou ležet první pacienti. "Při covid-19 jsme si vyzkoušeli, že pokud máme jednu centrální JIP a je plná covidových pacientů, musíme omezit operativu, což nás mrzí," zdůvodnil Michal Čarvaš s tím, že ortopedie tak může operovat bez jakýchkoliv omezení. Novince prachatická nemocnice přizpůsobila počet operačních dnů ortopedického oddělení. Od nového roku jsou to tři dny v týdnu a od dubna to budou dokonce čtyři dny. To je dobrá zpráva pro pacienty ortopedického oddělení, protože prachatičtí lékaři dokáží odoperovat dvanáct totálních endoprotéz týdně, čímž se zkrátí čekací doba pacientů. "Je to dvojnásobek operací ve srovnání s dobou před covidem," ujistil ředitel prachatické nemocnice. Hejtman Martin Kuba propad v operativě Jihočeských nemocnic v době pandemie sledoval velmi nelibě. "Proto jsme zadali všem našim nemocnicím, aby se připravily na navýšení a jsem rád, že se nám to daří," uvedl jihočeský hejtman. Doplnil, že úkolem kraje je, aby nemocnice zajistily základní obory péče a k tomu si vybraly obor, v němž dominuje a zároveň to všem přinese ekonomický efekt a prosperitu. "Musíme jednotlivé činnosti mezi naše nemocnice rozdělit," řekl Martin Kuba s tím, že není důležité být v nemocnici, ale v nemocnici, kde to umějí. Připomněl také, že zajistit všechny nemocnice na jihu Čech personálně je stále více komplikované.