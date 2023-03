VIDEO: Oprava Volyňské začne letos. Zavřená ale bude až příští rok

Kdyby začala rekonstrukce komunikace Volyňska ve Strakonicích právě teď, byla by to obrovská úleva. Do této věty se dají shrnout názory nejen místních obyvatel, ale také lidí, kteří byli nuceni jet po této silnici autem. Výpadovka na Šumavu, patřící kraji, je plná výmolů, výtluků a prasklin.

