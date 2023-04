Taková je také každodenní praxe na univerzitních klinikách. Manfred Stangl, chirurgický šéf transplantačního centra univerity v Mnichově, uvedl pro PNP, že splnění všech podmínek posuzuje etická komise, kde jsou lékař, právník a v psychologii zkušená osoba. "Takzvané altruistické darování orgánu cizí osobě za života není v Německu dovoleno," píše PNP.

Český obraz pro nadaci PNP

Do 16. dubna vystavuje galerie Kuns(t)räumen grenzenlos (Umělecké sny bez hranic) v Bavorské Železné Rudě díla Jindřicha Bílka (1950 - 2014) z Klatov. "K desátému výročí trvání vydraží galerie jeho obraz Tři muzikanti," uvádí PNP.

Tři muzikanti.Zdroj: Zdroj: PNP

Výnos půjde nadaci PNP, která se angažuje v sociální a kulturní oblasti. Aktuální nejvyšší nabídka je 380 eur, tržní cena díla je kolem 1500 eur. Nabídky lze podávat e-mailem na galerie@kunstraeume-grenzenlos.de do 12 hodin 12. dubna, kdy začne dražba. Předmět aukce lze vidět v galerii, která je otevřena od středy do neděle a také o Velikonočním pondělí vždy od 11 do 17 hodin.

"Beninské bronzy" z Porýní

Německá muzea vracela řadu uměleckých předmětů, tzv. beninských bronzů objevených Brity v roce 1897, do Afriky (náš web informoval). Nyní se ukázalo, že materiál na řadu z nich pochází z Porýní mezi Cáchami a Kölnem, píše PNP.

Ukázal to rozbor izotopů olova v manilách, mosazných náramcích, z nichž mnohé byly roztaveny do beninských bronzů.

Ukázka beninských bronzů.Zdroj: Zdroj: PNP

Vědci kolem Tobiase Skowronka z technické vysoké školy v Bochumi zkoumali 67 manil z pěti vraků ze 16.-19. století speciální hmotnostní spektrometrií. Zinek v mosazi pro starší manily pocházel hlavně z Porýní. Měď některých pocházela i z Banské Bystrici.

Lars-Christian Koch, ředitel Etnologického muzea berlínských státních muzeí, předpokládá, že poznatky ze studie debatu o návratu beninských bronzů do Nigérie příliš nezmění.

Na oldies nedá dopustit

Hermi Kürnerová (73) z Welsu, malířka, řidička autobusu, podnikatelka v dopravě, matka tří synů v uplynulých dvou letech procestovala ve svém Mercedesu W15 Albánii a Podunají až k Černému moři.

Letos v srpnu chce jet do jižního Polska a odtud podél Visly na Balt a k jantarovému pobřeží. Kolem moře přejede k německo-polské hranici a odtud přes Čechy do Rakouska, celkem na 4000 km. Se svým "oldies" mají dohromady 165 let. Při cestách s veteránem si libuje: "Žiji jednoduše každým dnem, který je celý pro mne - vstávám, kdy chci, a jím, když mám hlad."

Od sousedů: V Rakousku šlape do pedálů elektřina

Sama ale není nikdy, říká v OÖN. "Kamkoliv přijedu, chtějí si lidé se mnou vyprávět o autě. Uzavřela jsem už několik známostí, která trvají dodnes." Jízda je na jejích túrách tím nejkrásnějším. "Je to jako cestovat do minulosti. Staré auto zaměstná všechny smysly. Páchne benzínem a je hlučné. Syn mi jednou doporučil chrániče uší, ale já musím slyšet motor. Jen tak vím, jestli všechno funguje a jestli jedu správnou rychlostí." Ani dlouhá jízda ji nevytřese: "Sedadla mají ocelová péra a přizpůsobí se tělu. Nemám žádné problémy s páteří…"

Mercedes na silnici jede maximálně 90 km/h, ale rychleji než osmdesát paní Kürnerová nejezdí nikdy. Její W15, kterých bylo roku 1931 vyrobeno jen 500 kusů, je poslední funkční svého druhu, uzavírají OÖN.