V roce 2019 normu o "ne-plakátování" zrušil ústavní správní soud. Odůvodnil to tím, že město mj. "propáslo" kontrolovat pravidelně toto nařízení. Naposledy se tím zabývalo v roce 1983…

Čtyři legální možnosti a léta hledání

Zrušení zákazu mimo jiné přivítali linečtí komunisté. Poukázali na to, že na 96 kilometrech čtverečních území města mají kluby, iniciativy a další subjekty jen čtyři legální možnosti, kde vyvěsit plakáty na plochách ve vlastnictví města, které jsou navíc na zcela okrajových místech, většinou neatraktivně umístěných v podchodech. Vyhláška z roku 1983 ještě uváděla na třicet otevřených plakátových ploch.

KPÖ otevřela tuto otázku 3. prosince 2015. Starosta Klaus Luger k tomu sdělil, že de facto veškerá reklama bude komercializována a přenesena na společnost Werbering. Zájemci o propagaci tak měli platit.

V květnu 2020 na interpelaci KPÖ magistrát uvedl, že nová místa pro volné plakátování se hledají a budou přezkoumána. Nic se ale nedělo. Současně magistrát v posledních letech "s plnou tvrdostí" postupoval proti "divokému" plakátování například na oploceních.

Tak Dílna solidarity v Rakousku pořádala v červnu 2017 "Dlouhou noc míru" a přilepila v Linci plakáty formátu A3 na sloupy, pletivo a podobně. Město oznámilo předsedu pořádajícího spolku Norberta Bauera ke správnímu řízení, v němž byl odsouzen k zaplacení 80 eur, a zažalovalo Dílnu solidarity o náklady vydané na dokumentaci plakátování a jeho odstraňování v částce 180 eur…

Společná iniciativa 40 spolků, iniciativ a nevládních organizací Za mediální a plakátovou svobodu pro Linec, která požadovala dát k dispozici jednu volně použitelnou plakátovou plochu na 5000 obyvatel, tedy celkem asi 40 míst, byla v dubnu 2018 v radě zamítnuta.

Kudy z toho?

Myšlenka se prosazovala obtížně.

Radní města Regina Fechterová (SPÖ) mínila například, že "svoboda mínění 4.0" ve 21. století přináší jiné možnosti a plakátové plochy jsou zbytečné. "To ale neodpovídá skutečnosti. Je přece fakt, přes reklamu v televizi, v internetu a printech sází obzvlášť výroba, ale i politické strany dál masivně také na plakáty," uvedly k tomu OÖN.

Radní za KPÖ Gerlinde Grünnová poznamenává, že komerci podřízená plakátová reklama vede ke zchudnutí veřejného prostoru a k úbytku demokracie. Živé město potřebuje obrázek politické a kulturní četnosti nezávisle na finančních prostředcích pořadatelů a iniciativ. Nekomerční plakáty obohacují obraz města, informují obyvatele a přispívají k široké tvorbě mínění a demokracii…

Erwin Leitner, mluvčí iniciativy „mehr demokratie!“, míní: Rozhodnutí soudu přesahuje daleko městské hranice Lince. Mnoho měst už neposuzuje veřejný prostor jako místo volného rozvoje svých občanů, ale jako místo k maximálnímu využití pro marketing. Zatímco je volné plakátování rozsáhle eliminováno, vynořují se všude světelné reklamy, které je možné si najmout za těžké peníze. Nedávno jsme podali k zemskému sněmu petici za odstranění bláznivých poplatků za reklamu obecně prospěšných organizací na veřejných plochách. Byla odmítnuta s provokujícím argumentem, že když občan něčím zaměstná úřad, musí ho to něco stát… To je v příkrém rozporu se svátečními řečmi o významu občanského angažmá."

Boris Lechthaler z Dílny solidarity dodává: "Samozřejmě máme zájem na řádné správě veřejného prostoru. Když ale pak iniciátor hnutí Obraťme dopravu Teď! Gerald Oberansmayr dostane od magistrátu správní trest 700 eur s náhradní sankcí jedenáct dnů vězení za postavení čtrnácti plakátových stojánků pro demonstraci za klima, nemáme dojem, že rozhodující osoby došly do 21. století. Rozhodnutí ústavního soudu je prvním důležitým krokem. Další musí a budou následovat."

Našli?!

Letos 26. ledna městský radní Dietmar Prammer, pověřený vyřizováním této záležitosti, na další interpelaci sdělil, že město už se shodlo s hornorakouskou policejní direkcí na místech nových volných plakátovacích ploch. "Aktuálně máme čtyři, v budoucnu jich bude 27. Trvalo to trošku déle, protože hledání bylo velmi komplikované a velmi komplexní. Šlo nejen o přezkušování návrhů z pohledů tváře města a dopravně technické stránky, ale tyto plochy mají být vybrány také s ohledem na co největší ušetření městské zeleně. Jde o podchody a vedení linek, která se musejí zohlednit, o požadavky zabezpečení a nároků konkurence… Četná navrhovaná místa musela být v posledních letech zavrhována, ale teď máme finální návrhy, které potřebám co nejvíce vyhovují. Umístění volných plakátovacích ploch bude ještě letos schváleno zemskou policejní direkcí.

Společně s ní jsme našli 27 nových stanovišť po celém městě. Aktuální stav čeká ještě přezkoumání příslušnými obchodními oblastmi, plánovací technikou a životním prostředím, úřadem městské zeleně, silniční správy, stavebním úřadem, stavebním managementem a okresní správou… Zřízení prvních volných plakátovacích ploch městskou zelení a údržby cest je předpokládáno na jaro 2023, zřízení všech 27 míst má následovat během roku."

Podrobnosti ZDE.