S příchodem podzimu se obrací zájem veřejnosti opět ke covidu. Očkovat, či neočkovat? A hrozí nám to samé, jako před třemi lety? „Očkování patří mezi nejvýznamnější objevy medicíny a jde rozhodně o nejúčinnější, nejlevnější a nejefektivnější prevenci infekčních onemocnění,“ říká náměstek ředitele strakonické nemocnice, lékař Michal Pelíšek.

MUDr. Michal Pelíšek | Foto: Deník/ Redakce

Jaký zájem o očkování proti covidu v současné době evidujete?

Zájem o očkování proti covidu je určitě vyšší, než jsme očekávali. Od září kolegové jen v našem očkovacím centru podali látku 430 lidem. Převažují senioři, chronicky nemocní pacienti a zdravotníci. Očkují ale i někteří praktičtí lékaři, takže celkový počet přesně neznáme.

Jak je tedy v provozu očkovací centrum?

Očkovací centrum strakonické nemocnice je v provozu jednou týdně, obvykle v pátek nebo čtvrtek. Přesné termíny oznamujeme na webových stránkách nemocnice a dále v centrálním rezervačním systému. Očkujeme objednané i neobjednané pacienty.

Můžete mluvit o nějakém počtu pozitivních pacientů?

Přesná evidence pozitivních pacientů již nyní není k dispozici. Vzhledem k tomu, že aktuálně převažující mutace viru, který většinou nezpůsobuje (hlavně u mladších a zdravých osob) vážnější klinické průběhy, nejsou všechny případy evidovány. Co ale lze sledovat, jsou počty hospitalizací a dále počty pacientů, kterým bylo vydáno či aplikováno některé z dostupných antivirotik. Jde o stovky pacientů od počátku září 2023. Vzhledem k ceně těchto preparátů má covid-19 stále významně negativní dopad do zdravotnického rozpočtu.

Jeden den na operaci a druhý domů. I ve strakonické nemocnici už je to možné

Jsou nějací hospitalizováni?

První případy hospitalizací této respirační sezóny se začaly v nemocnici objevovat již začátkem září. Aktuálně je počet takových pacientů pro COVID-19 kolem deseti a toto číslo se v posledních týdnech významně nezvyšuje. Pacienti jsou hospitalizovaní převážně na plicním oddělení, spíše výjimečně na ARO či JIP.

V těchto dnech jde médii reklama na očkování podpůrnou dávkou. Mají tuto výzvu brát lidé vážně?

Očkování patří mezi nejvýznamnější objevy medicíny a jde rozhodně o nejúčinnější, nejlevnější a nejefektivnější prevenci infekčních onemocnění. Oprávněně byly za výzkumy v očkování uděleny Nobelovy ceny, nakonec i tu letošní získali dva vědci zabývající se objevy, které umožnily vývoj mRNA vakcín. Aktuálně probíhá intenzivní výzkum efektu tohoto typu vakcín i v dalších oblastech medicíny, zejména v onkologii. Lidé by ale neměli zapomínat ani na očkování proti dalším respiračním onemocněním, zejména proti chřipce a pneumokokovým infekcím.

Imunolog a profesor na Alabamské univerzitě Zdeněk Hel varuje, že můžeme očekávat výraznou vlnu infekcí. I když nebude tak silná, jako v počátcích. Má pravdu? Jak velkou roli hraje fakt, že drtivá většina lidí je očkovaná? Je očkování stále důležité?

Doufejme, že pandemii covidu máme za sebou, s celkovým celosvětovým počtem obětí ve výši zhruba sedmi milionů se zařadila na 7. místo v historii lidstva. Mohlo to být horší, naštěstí účinná vakcinace a léčba přišla včas. Pokud se nestane nic mimořádného, bude covid-19 i nadále běžným respiračním onemocněním, které bude závažnější průběhy způsobovat pouze individuálně. Co ale s velkou pravděpodobností očekávat lze, je výskyt pandemie chřipky. U chřipky každoročně dochází k malé změně podoby viru, což je příčinou lokálních epidemií. Čas od času ale dochází k tzv. antigennímu shiftu, čili výraznější změně podoby viru chřipky, na kterou není populace zvyklá a vede to tedy k mnohem větší nemocnosti, k pandemii. Nejznámější pandemií je španělská chřipka v letech 1918 až 1919 s 45 miliony zemřelých. Další – mírnější – chřipkové pandemie nastaly v průběhu dvacátého století opakovaně. K tomuto „shiftu“ dochází zhruba v desetiletých intervalech, ten poslední nastal v roce 2009.