Pozitivně tehdy viděly tento kulturní počin jak město, tak pivovar, pod který tento podnik spadal. Právě pivovar sponzoroval rekonstrukci.

Nadšení ale pominulo během roku, nájemce Miloslav Uhříček skončil. Jedním z důvodů byla podle něj nutnost nových protipožárních opatření, další neúprosná ekonomika. Do klubu se nepodařilo přilákat tolik návštěvníků, aby se uživil. Ředitel pivovaru Dušan Krankus tehdy uvedl: „Sami nevíme, co by v něm (klubu) mělo být. Nemáme vůbec žádnou představu a dost by nám pomohlo, kdybychom měli nějaké odezvy od Strakonických.“

Ani tato výzva nepomohla a klub stále chátral. A to natolik, že město s ním už jako s rokovou scénou nepočítá a došlo k demontáži zařízení i vybavení. V budově má podle zatím nepotvrzených zpráv vzniknout centrum se zaměřením na bojové sporty.

Vyznavači rockové muziky by ale o svůj stánek nepřijdou. „Nový rokáč vznikne přestavbou starého objektu v nově vybudovaném skateparku na Křemelce,“ potvrdil čerstvě Strakonickému deníku zastupitel Jan Hrdlička. Součástí klubu bude i venkovní posezení.

V galerii si prohlédněte, jak se měnil rockový klub v poledních letech.