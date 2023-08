/VIDEO/ Jaké další obchody přibudou k novému Kauflandu v nákupním centru ve Strakonicích? To je otázka, kterou teď řeší spousta lidí z města i okolí. KFC a lékárna už mají své místo jasné, ale budou i další.

Nákupní zóna v okolí nového Kauflandu se rozrůstá. | Video: Klára Alešová

Už koncem roku má ve Strakonicích zahájit provoz řetězec restaurací KFC a lékárna. „Pokud půjde vše jak má, mělo by se otevření konat v jeden den, a to 15. prosince 2023,“ potvrdil Radim Žahour, generální ředitel developerských a obchodních společností Garantstav group, do které spadá i Garantinvest, s.r.o. a JPCB a.s, které vlastní pozemky v okolí nového Kauflandu.

V první části obchodní zóny, která je blíže k městu, vznikne diskontní řetězec Action, elektro Expert a drogerie. „U drogerie zatím ještě vedeme jednání se třemi subjekty,“ vysvětlil Radim Žahour, proč neuvádí konkrétní název obchodu.

VIDEO: Strakonice mají nový Kaufland. Pojďte se podívat, kde budete nakupovat

Lidé by tu měli do budoucna najít ale i obchodní řetězce, maloobchodní řetězec s potřebami pro zahradu a další diskontní obchody. Část pozemku se prodává společnosti Asko nábytek, která zde vybuduje svoji pobočku. Otevírat by mohla již koncem příštího roku. V zadní části nákupní zóny, ve směru na Katovice, vznikne čerpací stanice pro společnost Shell a pobočka amerického řetězce rychlého občerstvení.

Lidem schází hobby market

Hodně se ve Strakonicích diskutuje i o tom, že lidem chybí hobby market typu OBI nebo Uni Hobby. „Myslím, že market pro kutily a pořádný velký nábytek je to jediné, co z obchodů ve Strakonicích ještě chybí, tak doufám, že se dočkáme. Když něco takového sháníme, většinou jedeme do Budějovic. Nebo do Písku, ale v Budějovicích je takových obchodů přece jen víc,“ dodává Josef Bláha s tím, že do krajského města to má ze Strakonic přibližně padesát kilometrů, tedy asi hodinu cesty autem.

Nábytek v nové nákupní zóně bude, to už je jasné „I na poptávku po hobby marketu bychom chtěli zareagovat a obchod podobného typu do Strakonic přivést. Zatím vedeme jednání s více společnostmi, konkrétní společnost zatím jmenovat nemohu. Pevně věřím, že řetězce takového typu se nám podaří do Strakonic dovést a tím uspokojit potřeby Strakoňáků ve scházejícím sortimentu,“ dodal Radim Žahour. Pro takový obchod je podle jeho slov vyhrazena plocha o velikosti 11700 m².