Jihočeský Zájední hostinec U Jiskrů byl jednou z restaurací, které se utkaly v pořadu Pohlreichův souboj restaurací. Kam její majitel Martin Jiskra cestuje za dobrou gastronomií a kde hledá inspiraci pro svoji kuchyni? To všechno se dočtete v našem rozhovoru.

Pohlreichův souboj restaurací, Zájezdní hostinec U Jiskrů. | Foto: Se svolením TV Nova

Co vše podle vás dělá z restaurace opravdu výjimečný podnik?

Moment, kdy host zavírá dveře od podniku s pocitem, že jeho návštěva byla událostí, se kterou se chce podělit s rodinou a kamarády. Moment, kdy se hostovi trefíme do chuti anebo ještě lépe, když pozorný servis dokáže pomoci s výběrem či upravit výběr dle chuti hosta. Často, ale vše vychází z toho, co známe všichni dobře. Kuchyně, na které jsme vyrostli, a chutě, které se staly naší DNA, jsou často to nejsnazší způsob jak hosta nadchnout. Není potřeba dělat neustálé novoty, ale poctivě se soustředit na to základní. Pak je jedno, jestli vaříte omáčku české kuchyně nebo cokoli jiného.

Současným trendem je i objevovat nebo spíše znovuobjevovat zapomenuté suroviny. Máte také takovou?

Trendy přichází a odchází. Ale poctivost vždy všechny ty trendy překoná. Suroviny, které hostům servírujeme v hostinci se mohou zdát jako novota, ale je to něco, co okolo nás rostlo nebo vyrostlo už dávno předtím, než jsem já šel do učení. Ať je to původní rasa zvířete, třeba jako přeštík u vepřového, pšenice jednozrnka u obilovin, bílý mák, kdoule, nebo sumeček jako parťák ke kaprovi. Vždy na takovou surovinu narazíme. Buďto ve starých kuchařkách nebo ze sítě našich dodavatelů, a poté hledáme, jak tyto suroviny dát na menu. Pravdou je, že hosté podobné suroviny vyhledávají víc a víc.

Gastronomie a návštěva restaurací je už po několik let společenským trendem. Co myslíte, že tento fenomén spustilo?

Návštěva restaurací přestává být pouze naplněním fyziologické potřeby – hladu, ale hlavně zážitkem. To se myslím projevilo v plné míře v posledních letech, kdy ať to jsou třeba televizní show, ale také okolnosti jako covid a zdražování, donutily hosty navštěvovat restaurace, které jsou nejen chutné, ale také zážitkem.

Návštěvy restaurací, jejich koncept i servírovaný pokrm jsou jedny z nejčastějších fotek nebo záznamů na sociálních sítích, ale také součástí, na druhé straně ale už i terčem humorného posměchu. Jste rádi, když hosté sdílí vaše menu?

Ano, samozřejmě. Vždyť je vlastně dobře, když si každý doma uvaří. Naučí se lépe pracovat se surovinami a třeba si i jídla více vážit. Protože až uvaříte po několikáté svíčkovou, poznáte, kolik hodin času to doma zabere. Potom naprosto chápu, že se s něčím takovým chci podělit se svým okolím. Ale pozor, když se toho chopí někdo ze špatného konce, může se v dnešní dobře hrozně snadno stát špatným příkladem.

Cestujete za dobrou gastronomií?

Ano, rád navštívím kolegy u nás v republice. Ve směs se všichni potkáváme se stejnými problémy i potěšením. Často jsou takové návštěvy inspirací pro mě i mé kolegy. Ale pro náš hostinec asi taková Vídeň a její podniky zůstávají velkým vzorem.

Co vy a regionální kuchyně? Hledáte inspiraci v tradici?

Náš koncept nazýváme elegance tradiční kuchyně, což jsem elegantně popsal nabídku našeho hostince. Nelimituje nás to tím, že například připravíme těstovinu, ale také odkazuje na nějaké společné hodnoty. Inspirace je jednoznačně v tradici. Například menu M.D.Rettigové nebo menu Knedlíkové nebe patří mezi nejoblíbenější, ale k tradici patří i inovace. Používáme skvělé a moderní vybavení v kuchyně a servisu stejně jako postupy, které hosté ocení na talíři. Jihočeská kuchyně je jinak pro nás velká inspirace i skrze naše dodavatele.

Pro koho si myslíte, že je vaše kuchyň „jako stvořená“?

99 % našich hostů je česká klientela, tedy všem, kdo holdují omáčkám, pomalu pečeným masům, knedlíků, buchtám. Jihočeský kraj, kde se nacházíme, je nejnavštěvovanějším krajem pro turisty z České restaurace a tomu i odpovídá naše nabídka hostince.

Komu byste rád uvařil?

Všem!

Jaký recept byste nikdy nedal z ruky?

Z ruky dám rád všechny recepty. Nakonec jsem loni za hostinec vydal kuchařku Recepty ze Zájezdního hostince, která je souhrnem 94 receptů uvařených a naservírovaných u nás v hostinci. Receptů, které si hosté u nás oblíbili. Pokud si je poté kdokoli doma uvaří, budu jenom rád. Ještě radši budu, když poté ten samý recept přijde porovnat k nám do hostince.

Vlastníte úspěšný koncept restaurace. Co vy a rčení „Kovářova kobyla chodí bosa“? Jak to máte doma?

Jsme rodinný podnik a tak se to „doma“ prolíná s tím „v hostinci“. O dobré jídlo a pití naštěstí není nikdy nouze.

Převedli jste do svého menu i nějaký rodinný recept?

Do pořadu jsme nevybrali rodinné recepty, ale recepty, které hosté odzkoušeli u nás v hostinci zas a znova. Nabídka jídel v soutěži byla tak spíše sázka na jistotu.

Co byste v životě nesnědl, i když víte, že je to vyhlášená lahůdka?

Třeba taková fermentovaná velryba. Nevím jestli to je lahůdka, možná zajímavost, ale to aroma za to nestojí. Stejně jako durian. Raději zůstanu u kvašeného zelí a jablek.

Ve většině případů jsou pod drobnohledem restaurace a jiné podniky. Kdyby byli pod drobnohledem jejich návštěvníci… Co myslíte, že je jejich největší nešvar?

Hostům náleží velký dík, že se stávají více náročnými, a tak kladou požadavky na celý náš obor, aby se zlepšoval. Někdy jsou ovšem očekávání nereálná nebo smyšlená. Velice rádi se s hosty vždy pobavíme u stolu, ale jako nešvar vidím, když host odejde nespokojený, nám nic neřekne a my se to dozvíme zpětně. Vždy věřím, že i když uděláme chybičku, nejlepší místo, jak ji napravit nebo vysvětlit, je právě u stolu.

Autor: Daniel Maršalík, Senior PR Manager, TV Nova