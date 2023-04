Jsou dvě varianty. Buď myšák přelstil svého pána a zdrhl mu, nebo ho pán prachsprostě vyhodil. Rozhodně se nejedná o hlodavce žijícího svobodně venku. Je totiž zvyklý na lidi.

Myšák dokonce ani neprotestoval, když si pro něj ve středu 29. března kolem čtvrté hodiny odpoledne hlídka přijela do ulice Stavbařů k číslu popisnému 212. Prý způsobně seděl na lavičce. Noc prožil na služebně v krabici. Ráno se seznámil s nastupující denní směnou a stejně jako ta, i on čekal, jestli se páníček vzmuží a přijde si pro něj.

Páníček se nevzmužil a nepřišel. Přesto má tento propojený lidský a zvířecí příběh happyend. Událost si na FB Městské policie Strakonice přečetla Vendula Houfová z Horního Poříčí. A nabídla, že myšáka adoptuje. Tak se také stalo.

Tentýž den odpoledne si náhradní panička pro myšího bezdomovce přijela na služebnu. Konstatovala, že byl zcela jistě domácím mazlíčkem, neb se ihned nechal pochovat na dlani. Prý se jedná o potkana laboratorního, naprosto zdravého bez všenek a svrabu, což běžní hlodavci venku mají.

