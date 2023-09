Trochu jako chůvy si mohou někdy připadat strážníci městské policie. V noci z úterý na středu 23. srpna vyjížděli budit muže, který si ustlal u křižovatky Hraniční – Volyňská. To se s ním ale neviděli naposledy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Václav Pancer

Informaci o tom, že zakopla na ulici o nějakého tvora, volala městským strážníkům přesně o půlnoci, žena a udala místo, kam mají vyrazit.

Tady skutečně na zemi cosi našli, ale nebyl to ledajaký tvor. Byl to opilý muž (33). „Hlídka s ním párkrát zacloumala. Když otevřel oči a trochu se zorientoval, přitakal, že přebral. Cesta na ubytovnu do kopce se mu zdála být nekonečná, tak si potřeboval zdřímnout,“ uvedla tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.

Muž se strážníkům omluvil s tím, že je po jejich probuzení už v pořádku a zbytek cesty zvládne. Ale nezvládl. „Za půl hodiny se uvelebil uprostřed Hraniční ulice,“ dodala policejní mluvčí. Hlídka mu vyjela opět na pomoc. Spal tak tvrdě, že ho muži zákona nemohli ani probudit. Bylo jim jasné, že cestu na ubytovnu sám nezvládne. Domů se tak dostal s policejním doprovodem.