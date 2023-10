Obyvatelka Domova pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích Miloslava Tříšková slaví právě dnes, 7. října 2023, své 102. narozeniny. Tím pádem patří mezi nemnoho těch, kteří zažili všechny československé a české prezidenty.

Miloslava Tříšková slaví právě dnes, 7. října 2023, své 102. narozeniny. | Foto: Jana Nevařilová

Paní Miloslava se narodila v obci Smidary nedaleko Jičína. Vystudovala dvě střední školy a celý život pracovala v knihovně. Několik let před odchodem do starobního důchodu pracovala ve skladu se zbraněmi jako administrativní pracovnice. Vdala se ve 24 letech. Manžel byl o více než 10 let starší, povoláním byl geodet.

Měla dva syny, jeden zemřel v 47 letech v Kanadě. Má pět vnoučat – dva chlapce a tři děvčátka. Dočkala se také jednoho pravnoučete.

Ve strakonickém domově pro seniory žije od 26. dubna 2018. „Ráda jsem v televizi sledovala soutěžní pořady a dokumenty. Už mě to ale moc nebaví,“ svěřila se Miloslava Tříšková.

K přání pevného zdraví se k celé řadě gratulantů připojuje i Strakonický deník.

