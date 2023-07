Není žádným tajemstvím, že se moderátor Michal Jančařík vydal na dráhu divadelního producenta. Jeho prvním výrazným pokusem byly Enigmatické variace (Martin Stránský a Jan Maléř). Druhým kusem je hra Milion (Hynek Čermák a Vladimír Polívka). „Na té je narváno všude, kde se objeví. To je sen každého producenta,“ říká Michal Jančařík a zve i na divadelní festival Nebílovy.

Michal Jančařík. | Foto: Deník/ Redakce

Vy žijete i další divadelní ikonou – divadelní festival Nebílovy.

Přesně tak. Už skoro 12 let. Právě teď mě zaměstnává asi nejvíc. Bude se tradičně konat na konci srpna. Tak se přijeďte podívat, je to působivé, zadní křídlo zámku dělá představením přirozenou kulisu. Vždy tam vládne moc příjemná atmosféra.

Na jaké představení se vy osobně těšíte nejvíc?

Asi na představení Tik tik z dílny Laurenta Baffiea 30. srpna, které už jsme měli zařazené loni, ale kvůli hlasové indispozici Terezy Kostkové bylo bohužel zrušeno. Tik tik je taškařice, která vypráví o šesti lidech s různými tiky, kteří se sejdou v čekárně u psychiatra. Je to velká sranda a já myslím, že ani jedno oko nezůstane suché.

Druhým je 29. srpna kus Můj nejlepší kamarád. Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipa, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. I tady uvidíte Terezku Kostkovou, ale i Aleše Hámu nebo Nelu Boudovou. Obě hry jsou skvělé.

● Narodil se 10. července 1975 v Plzni do rodiny moderátora a herce Petra Jančaříka

● Vystudoval Katedru andragogiky a personálního řízení na FF UK

● V roce 1998 začal působit jako moderátor, diváci jej mohli vídat na Primě a od roku 2000 v Počasí na TV Nova; na Nově působil dohromady 20 let

● Jeho vášní je cestování, vydal tři knižní průvodce

● Natočil přes tři sta dílů pořadu Cyklotoulky, který nejprve vysílala TV Barrandov, poté Česká televize

● V roce 2016 se kvůli komplikacím po operaci ocitl na vozíku, po čase se však vrátil k moderování a organizování kulturních akcí

● V regionální TV ZAK má svou vlastní talk show Ztráty a nálezy, kam si zve zajímavé hosty

● Věnuje se dabingu, namlouvá dokumenty pro Českou televizi

● Podílí se na organizaci kulturních akcí v plzeňských synagogách a na zámku v Nebílovech

● Má ženu a dvě dcery

Na koho se letos v Nebílovech můžeme těšit?

Třeba na Simonu Stašovou, Mirka Etzlera, Terezu Kostkovou, Aleše Hámu, Nelu Boudovou, Vandu Hybnerovou, Ondru Vetchého a spoustu dalších.

Ale nevěnujete se jen divadlu. Diváci regionální TV ZAK vás vídají i před kamerou, kde máte svou vlastní talkshow Ztráty a nálezy.

To je pravda. A jsem za tuhle příležitost moc rád. Můžu moderovat svůj vlastní pořad a zvát si do něj lidi, kteří mě zajímají. Mám v tomhle úplnou důvěru a svobodu a jsem za to moc vděčný. Je to tedy jiné, než interpretovat informace o počasí nebo být součástí velkého pořadu jako Snídaně s Novou na velké televizi. Tam jste totiž spíš tak trochu dělník. Tady na TV ZAK jsem víc sám za sebe. Navíc studio v Plzni je bezbariérové.

Televize Nova snad není bezbariérová?

Samozřejmě, že je a také tam ke mně byli maximálně vstřícní. Bylo neuvěřitelné, jak se za mě postavili, když jsem se na podzim 2016 dostal na vozík. Hned na JIPku, kde jsem dva měsíce bojoval o život, jsem dostal od šéfů Novy vzkaz, že se mnou počítají, ať na tom budu zdravotně jakkoli. Neumíte si představit, jak ohromná vzpruha to pro mě byla. Byl to impuls k tomu, abych se o život rval. Na to nikdy nezapomenu.

Proč už tedy na Nově nepůsobíte?

Vrátil jsem se tam a po úrazu ještě moderoval sport a polední zprávy. Takhle jsem tam fungoval dalších pět let a bylo to pro mě nesmírně důležité, protože kolem sebe jsem viděl, že vozíčkáři ztrácejí práci, vztahy, rodiny… Všechno má ale svůj čas a já jsem se chtěl posunout jinam. Dělám teď, co dělám, a jsem s tím velmi spokojený.

V televizi jste nicméně zůstal. Nejen na TV ZAK, diváci vás dnes mohou slýchat i v dokumentech na České televizi.

To je taková moje zamilovaná činnost. Namlouvat české znění dokumentů je vážně úžasná práce, která mě obrovsky baví. Česká televize má zpravidla skvělé dokumenty a já to vnímám tak, že mohu být součástí té špičkové filmařiny. Dokumenty jsem začal namlouvat až s vozíkem, protože v tom mi nijak nepřekáží. A konečně jsem také více využil svůj hlas, který mi Pánbůh dal do vínku.

S Českou televizí jste spolupracoval už před lety. Sedm let jste natáčel oblíbený pořad Cyklotoulky. Jak na to vzpomínáte?

To bylo skvělé období. Natočili jsme přes 300 dílů, sjezdili republiku křížem krážem. Jsem moc rád, že jsme od loňska navázali podobným formátem s vozíkem, jsou to takové bezbariérové toulky, Bezba města, co teď v létě poběží v televizi. Je to pro mě sice hodně náročné, ale věřím, že to má smysl.

K Cyklotoulkám jste vydal i Cykloprůvodce Šumavou, Českou Kanadou a také jižní Moravou. Plánujete něco takového i dál?

Zatím ne, ale na Šumavu jsem se nedávno tak trochu vrátil. Namluvil jsem totiž audioverzi krásné knihy Národní park Šumava – 30 let. Byla to pro mě čest a vlastně i taková libůstka, moc jsem si to užil.



Zdá se, že toho máte opravdu hodně. Co děláte, když máte zrovna volno?

Snažím se být právě na té Šumavě. Tam to miluji. Ale Plzeň mi taky vyhovuje. Je to takové naše malé velké město. Osobně mám moc rád centrum a samozřejmě tu naši Roudnou, vždyť tam jsem už dvacet let.

Nebílovské divadelní léto 2023

TIK TIK.Zdroj: Deník/ Redakce



Pondělí 28. srpna: Marc-Gilbert Sauvajon: Třináct u stolu. Hrají Simona Stašová, Miroslav Etzler, Simona Postlerová/Kamila Špráchalová, Oto Rošetzký, Čestmír Gebouský a další. Režie: Vladimír Strnisko



Úterý 29. srpna: Eric Assous: Můj nejlepší kamarád. Hrají Aleš Háma, Nela Boudová, Tereza Kostková, Michaela Sejnová, Petr Motloch Režie: Jakub Nvota.



Středa 30. srpna: Laurent Baffie: TIK TIK. Hrají Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Josef Polášek, Míra Nosek, Václav Knop, Šárka Kubíková. Režie: Jakub Nvota.



Pátek 1. září: Ray Cooney: Prachy. Hrají Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Sabina Laurinová/Andrea Hofmanová, Pavel Kikinčuk. Režie: Jana Kališová.

Čerpáno z rozhovoru Miroslavy Vejvodové.