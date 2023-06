Kapela Hamer slaví patnáct let na scéně. Fanoušci se mají na co těšit!

Strakonická kapela Hamr slaví letos 15 let! Přesně 14. června to bude patnáct let, kdy odehrála svůj první koncert v Katovicích. Letos má tahle kapela na svém kontě již bez mála 250 odehraných koncertů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kapela Hamr | Foto: archiv kapely