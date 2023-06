Dva dny volna začínají, pokud ještě nevíte, jak je prožít, máme pro vás pár tipů.

Interaktivní výstava plná hlavolamů prověří vaše mozkové závity. | Foto: Se svolením Michala Jánského z destinační společnosti Píseckem s.r.o.

Sběratelská burza ve Strakonicích

Kdy: Sobota 17. června od 9 do 12 hodin

Kde: Víceúčelový sál Muzea středního Pootaví Strakonice

Proč přijít: Prohlédnout si a vyměnit můžete pohlednice, pivní etikety a lahve, odznaky, fezové nálepky, obrazy, různé listina a dokumenty a další sběratelské poklady.

Muzeum ale nabízí i mnohem více:

Nejstarší hlavolam světa, obří ježek v kleci. Přijďte si pohrát do Strakonic

Letní výstava k výročí 100 let od narození režiséra Zdeňka Podskalského a akademického malíře Jaroslava Peška

Kdy: Sobota 17. a neděle 18. června od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

Kde: Fara Malenice

Více o výstavě:

PEŘEj

Kdy: Sobota 17. června od 11 hodin

Kde: Sudoměř, starý statek

Proč přijít: Rodinný festival plný hudby, akrobacie a workshopů

Oslava 130. výročí založení SDH Lidmovice

Kdy: Sobota 17. června od 14 hodin

Kde: Lidmovice

Proč přijít: Dobrovolní hasiči z Lidmovic slaví letos 130 let od svého založení a vy můžete slavit s nimi. Ve 14 hodin vyjde průvod na hřiště, kde se bude konat slavností nástup a udělení vyznamenání. Od 15 hodin začíná soutěž v požárním útoku a po jejím vyhlášení je na programu volná zábava.

Občerstvení je zajištěno po celou dobu trvání akce.

Cyklovýlet

Kdy: Sobota 17. června od 13.30 hodin

Kde: Startuje se na Náměstí T.G.M v Sedlici (u seníku)

Proč přijít: Příjemná vyjížďka (cca 10 km) do okolí, při které se dozvíte mnoho zajímavého.

XXII. písecká jízda historických vozidel

Kdy: Sobota 17. června od 8 hodin

Kde: Palackého sady Písek

Proč přijít: Palackého sady v Písku budou v sobotu rájem pro všechny milovníky starých aut a motocyklů. Od 8 hodin se tu koná jejich výstava a od 10 hodin vyrážejí na jízdu krajem.

Podívejte, jací krasavci se sešli v Písku loni:

Rumiště v Písku

Kdy: Do soboty 17. června do 22 hodin

Kde: Restaurace Ostrov v Písku

Proč přijít: Přijďte ochutnat skvělé rumy a rumové likéry z celého světa, lahodné doutníky, osvěžující alko i nealko koktejly. Hrát vám přitom budou kapely a DJ jak z Písku, tak i z Karibských oblastí.

Vítání léta v Prachaticích

Kdy: Sobota 17. června do 14 hodin

Kde: V okolí hasičské zbrojnice ve Starých Prachaticích

Proč přijít: Akce pro děti plná her a dalších aktivit, kterou místní společně vítají léto

Tipy na akce z celých jižních Čech najdete zde:

