Ještě tento měsíc se má ve Strakonicích začít s úpravou parkování u mateřinek v ulici Holečkova. Vznikne tu sedm nových míst ke stání. Potřeba jsou hlavně ráno, kdy sem rodiče vozí své děti do školek.

MŠ Holečkova 413 | Foto: Deník/Petr Škotko

Větší množství aut, která přijedou v podobný čas, nemá kde stát a problém je rázem na světě. Z výběrového řízení už vzešla nejvýhodnější nabídka. S tou přišla společnost TVInvest, s. r. o., Vlachovo Březí, za úpravu parkování na komunikaci Holečkova si řekla cenu 759 610,17 korun včetně DPH.

„Předpokládaný termín zahájení akce je červenec 2023 a dokončení je v plánu nejpozději do dvou měsíců od předání staveniště,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Problém s dopravou v Holečkově ulici se řeší na základě podnětu z dopravní komise. Je to silnicě mezi dvěma mateřskými školami, kde není prostor pro parkování vozidel v ranních hodinách, kdy rodiče vozí děti do školky. Po obou stranách vozovky jsou málo využívané chodníky. Jeden z nich teď ustoupí parkovacím místům, která budou využívána ke krátkodobému parkování v čase od 6 do 16 hodin v maximální délce 15 minut.

„Obousměrný průjezd ulicí se nezmění s tím, že u této komunikace zůstane zachován stávající jednostranný chodník pro pěší na straně vstupu do areálu Mateřské školy Holečkova,“ doplnila Markéta Bučoková.