Máte rádi adrenalin a chtěli byste si vyzkoušet, jaké je to sestřelit nepřátelské letadlo, řídit bojové pásové vozidlo nebo nabíjet rakety na odpalovacím zařízení? Díky akci Vojákem na zkoušku máte šanci.

25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích připravuje akci s názvem Vojákem na zkoušku. Můžete se přihlásit. | Foto: Se svolením 25. protiletadlového raketového pluku

Akci s názvem Vojákem na zkoušku připravuje 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích. Konat se bude v pátek 13. října, ale zájemci se musí hlásit už teď, mají na to nejpozději do 30. srpna.

„Akce je určena lidem, kteří uvažují o službě v Armádě ČR nebo aktivní záloze. Nezávazně si tak mohou vyzkoušet, co obnáší vojenská profese,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Luděk Teger.

Pod dohledem zkušených armádních instruktorů podstoupí civilisté vojenský výcvik. Cvičit budou bojové drily i boj zblízka. Vyzkoušejí si také to, jak se poskytuje první pomoc raněným vojákům v boji.

Přihlášky do projektu Vojákem na zkoušku

Akce se mohou zúčastnit lidé starší 18 let, kteří nejpozději do 30. srpna zašlou přihlášku na e-mail: tid25plrp@army.cz. Další informace, včetně formuláře přihlášky, jsou k dispozici na webových stránkách 25. protiletadlového raketového pluku.

„Protože akci organizuje protiletadlový pluk, jehož hlavním úkolem je chránit vzdušný prostor České republiky, nechají vojáci zájemce nahlédnout i pod pokličku jejich odbornosti, tedy pozemní protivzdušné obrany. Civilisté se tak seznámí s radiolokační technikou a raketovými systémy. Pomocí radaru si vyzkoušejí zachytit a rozpoznat nepřátelské letadlo a na trenažéru protiletadlového kompletu si jej zkusí cvičně zničit,“ zmínila tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku kapitánka Jana Samcová.

Na vlastní kůži také můžete poznat, s jakou přesností vojáci manipulují s jeřábem, pomocí kterého nabíjejí rakety na odpalovací zařízení. V neposlední řadě si prohlédnete také speciální vozidla, kterými strakoničtí vojáci disponují.