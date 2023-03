Většinou tradičního 1. dubna začne na jihočeských památkách návštěvnická sezona. Zdražovat vstupné se letos nebude, pro děti zlevní. Na některých objektech začnou s předstihem. Například v Jindřichově Hradci budou podle starého obyčeje z dob Rožmberků vařit pro veřejnost sladkou kaši. V Krumlově se letos dostane do akce zlatý kočár.

Zlatý kočár, který je zlatým hřebem expozic českokrumlovského zámku, čeká vylepšení. Na snímku je vizualizace podoby, kterou by měl dostat po doplnění podle dochovaných pramenů. | Foto: Národní památkový ústav

Investice za stovky milionů korun i atraktivní speciální akce na začátku i v průběhu sezony letos chystají pracovníci Národního památkového ústavu na jihočeských objektech ve své správě. Například v České Krumlově se chystá ukázka někdejšího oblékání zlatého kočáru. Slavného exponátu zámeckých sbírek. Podle ředitele regionálního územního pracoviště Národního památkového ústavu Petra Pavelce je dobrou zprávou pro návštěvníky také to, že se nebude zdražovat vstupné a pro děti od 6 do 17 let se dokonce sníží.

Zlatý kočár

Jednou z vrcholných akcí letos na jihočeských památkách bude oblékání zlatého kočáru. Podle kastelána Pavla Slavka už se nyní chystají drahé látky, které kočár ozdobí, a zaměstnance zámku také čeká nácvik náročné operace. "Teď budeme nacvičovat oblékání, abychom vzácné textilie nepoškodili," říká s úsměvem Pavel Slavko.

Zlatý kočár je jedním z nejpozoruhodnějších exponátů ze sbírek Státního hradu a zámku Český Krumlov. Pochází z roku 1638. Vůz byl během uplynulých staletí opakovaně rozebírán a část bohatého vybavení se poztrácela, včetně textilní výbavy. památkářům se podařilo objevit část původního textilního vybavení, podle něhož byly vyrobeny zbývající kopie. Jak poznamenává ředitel regionálního pracoviště NPÚ Petr Pavelec, kočár ale ve skutečnosti nikdy jako kočár nefungoval. Byl jen součástí slavnostní akce v Římě, jako prezentace významu císařského dvora.

Zlatý kočár čeká vylepšení. Na snímku je tak, jak jej mohou vidět dosud návštěvníci zámku.Zdroj: Národní památkový ústav

Výročí památkářů

„Věřím, že máme před sebou návštěvnickou sezónu, která se bude moci uskutečnit bez jakýchkoliv omezení. Pro návštěvníky památek připravujeme řadu akcí, kterými si budeme připomínat významné výročí 20 let od vzniku Národního památkového ústavu. Jednou z nich bude i volný vstup pro děti o víkendu 22. a 23. dubna a na Den dětí 1. června. Návštěvníci jistě ocení i to, že v letošním roce oproti obecnému trendu nezvyšujeme vstupné, které zůstává stejné jako vloni. Naopak pro děti se cena snižuje,“ uvedl Petr Pavelec.

Vstupné se nezdražuje

Vstupné na hrady, zámky a další objekty ve správě NPÚ zůstává stejné jako v loňském roce. Cena pro děti ve věku od 6 do 17 let se snižuje. Nově činí 30 procent ze základního vstupného. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma. Nárok na 20% slevu ze základního vstupného mají také senioři nad 65 let, mládež ve věku 18 až 24 let a držitelé průkazu ZTP a ZTT/P.

V Hradci rozdají kaši

Na zámku v Jindřichově Hradci připravili největší letošní novinku na Velikonoce, kdy tu po 240 letech vzkřísí jednu z nejstarších jihočeských velikonočních tradic. K oblíbené výstavě v zámeckých interiérech s názvem Splašená vejce přibude podávání sladké kaše z ovesných vloček, pivovarského sladu, medu a koření. „V sobotu 8. dubna bude v provozu černá kuchyně a příchozí budou moci zdarma ochutnat sladkou kaši, jejíž podávání původně na Zelený čtvrtek bylo spojeno s legendou o Bílé paní“, popisuje kastelán Jan Mikeš.

Letošní rok bude naplněn tradičními akcemi, včetně oblíbených nočních prohlídek, které zavedou návštěvníky na Jindřichův Hradec v době počátků třicetileté války. Prohlídky s názvem O té ohavné rebelii budou mít v letošním roce derniéru.

Červená Lhota

Správa zámku Červená Lhota během zimního období nezahálela. V interiérech obou prohlídkových tras došlo k výmalbě, reinstalaci a doplnění některých místností tak, aby co nejvíce připomínaly dobu, kdy zde žili poslední zámečtí majitelé. „Kontinuálně probíhají práce v podkroví východního křídla, kde by měla být návštěvníkům při speciálních příležitostech přístupná knihovna a pokoj princezny Sophie,“ doplňuje kastelán Tomáš Horyna.

Ani v letošní sezóně nebude zprovozněna půjčovna lodiček. Důvodem je trvající havárie na rybniční hrázi. K úplnému vypuštění zámeckého rybníku dojde až během měsíce září, kdy začnou generální rekonstrukční práce ve výši přes 50 mil. Kč. „Návštěvníci, kteří inklinují k archeologii a rádi si evokují středověké stavební etapy, si naopak přijdou na své. Radikální rekonstrukce hráze totiž otevře některé krajinné pohledy, které již více než pět století zůstávají skryté“, dodává Tomáš Horyna.

Český Krumlov

Turistickou sezónu na českokrumlovském zámku zahájí v sobotu 1. dubna tradiční historický průvod, který v 14 hodin vyrazí z V. zámeckého nádvoří od budovy barokního divadla do centra města. V průvodu nebudou chybět účinkující v dobových kostýmech, tanečníci a hudebníci. Scénky při jednotlivých zastaveních připomenou historickou událost, kdy Vilém z Rožmberka usiloval o polský trůn. V tento den se návštěvníkům po zimní pauze otevře prohlídkový okruh renesančními a barokními apartmány. Druhý prohlídkový okruh apartmány z 19. století bude zpřístupněn od května. Interiéry obou tras zútulní naaranžované tabule s vzácnými kusy porcelánu a stolního náčiní i maketami dobových dobrot. „Největší novinkou bude rekonstrukce reprezentativních textilií na Zlatý kočár a instalace livrejí tzv. trabantské gardy souvisejících se Zlatým kočárem, který pro svou diplomatickou misi u papežského stolce nechal vyrobit v Římě roku 1638 kníže Jan Antonín I. z Eggenbergu,“ informuje kastelán Pavel Slavko.

Nejvýznamnějším restaurátorským a stavebním projektem roku 2023 bude celková obnova letohrádku Bellaria. Náklady se vyšplhají na 50 mil. Kč. Největšími unikáty letohrádku budou kouzelný stůl, který bylo možné pomocí výtahové konstrukce přemisťovat z kuchyně do jednotlivých pater, a umělá jeskyně, která byla zdobená lasturami perlorodek říčních. Nová návštěvnická trasa

Dačice

„Návštěvníci se mohou těšit na sezónu bez omezení, nepřístupných pokojů a provizorních tras. V roce 2023 začínáme sezónu s veškerým komfortem a kvalitou, jaká je pro Dačice typická,“ říká kastelánka Kristýna Dvořáková. Po rozsáhlých stavebních pracích předchozích let, na jejichž konci byly zrestaurovány společenské sály, jsou v plánu pouze opravy menšího rozsahu. Do zámeckého parku přibude několik mladých stromů, které nahradí staré a nemocné stromy nebo stromy padlé.

Hluboká

Na hlubockém zámku pokračuje investiční akce „Vodní systém“ etapou na vybudování závlahového systému zámeckých zahrad včetně opravy objektu novogotické vodárenské věže celkem za 16 mil. Kč. "V horní a dolní zahradě budou závlahové systémy dokončené v dubnu a květnu," říká kastelán Martin Slaba s tím, že ještě do podzimu budou pokračovat další práce na rozvodech vody po zámeckých zahradách. Investice do závlah činí 3,5 milionu korun. Návštěvníci parku ocení novou lávku na ostrůvek zámeckého rybníka, která bude připomínat původní lávku z přelomu 19. a 20. století. Novinkou v zámeckých interiérech bude textilní tapeta, která se po mnoha desetiletích navrátí do pracovny kněžny Terezie.

Kratochvíle

Zámek Kratochvíle vstupuje do nové sezóny s novým kastelánem Petrem Šmídem, který hodlá ve svých aktivitách navazovat na tradiční akce jako je přednáška profesora Hilského, pouť, tančírna nebo květinová výzdoba interiérů. Novinkou jsou čtyři hudebně-divadelní večery. „V iluminované zahradě a interiérech zámku se rozezní hudba i poezie z přelomu 16. a 17. století a v jejich rámci bude možné vyslechnout a spoluprožít např. příběh původu pětilisté růže Rožmberků, tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody“, upřesňuje Petr Šmíd.

Nový kastelán nastoupil v lednu, předtím byl ředitelem neziskové organizace a předtím pedagogem. Pochází z Netolic a nyní žije v Chelčicích. "Chci navázat na to, co započal kastelán pan Troup a dovedl do neuvěřitelných podob. Renezanční představení, které vloni bylo dva dny chceme rozšířit na čtyři," říká Petr Šmíd.

Na konci června bude zkolaudováno provozní zázemí za 30 mil. Kč, které zlepší pracovní podmínky personálu zámku a zároveň otevře nové možnost využívání objektů v ohradní zdi, které do této doby sloužily jako skladovací prostory nebo dílny.

Landštejn

Po třech letech uvidí návštěvníci hrad Landštejn opět bez lešení. V letech 2019 až 2022 zde probíhaly opravy vybraných vnějších zdí. „Opravené stěny kontrastují s těmi, na kterých je stále ještě cementová malta. Věřím, že se v letošním roce podaří získat další finanční prostředky pro dokončení konzervace stěn“, říká kastelánka Eliška Niederová. Fajnšmekři jistě ocení i nový návštěvnický okruh Hrad a kaple, který kombinuje samostatnou prohlídku hradu s komentovanou prohlídkou unikátní románské kaple, do které může vstoupit pouze deset lidí dvakrát denně.

Nové Hrady

Správa hradu Nové Hrady se v letošním roce bude soustředit zejména na provoz, organizaci kulturních akcí a dokončení stavební obnovy domku v předhradí, který poskytne zázemí pro průvodce a hradu skladovací prostory. Součástí této stavební akce bude i revitalizace předpolí hradu, kde vznikne odpočinková zóna pro návštěvníky s dřevěným altánem.

Tradiční kulturní sezonu na hradě zpestří výstava Portrétní miniatury. Výstava bude zdarma k vidění v prostorách hradní galerie od X- Y. Mimořádný zážitek slibují velikonoční prohlídky 7. – 10. dubna i Novohradské podzimní slavnosti Oldřicha I. z Rožmberka 29. října. Hrad Nové Hrady se také zapojí programem Hradozámecké noci (26. 8.) do celorepublikového projektu Po stopách šlechtických rodů tentokrát věnovanému rodu Harrachů, jehož kořeny sahají do raně středověkých jižních Čech.

Rožmberk

Na Rožmberku už čtvrtým rokem běží obnova původní výmalby místností někdejšího Buquoyského muzea v prvním patře hradu. „S nadcházející sezónou aktuálně návštěvníkům představíme restaurovanou výmalbu v pokoji Karla Alberta. Zde nás velmi mile překvapil náhodný nález pod mladšími omítkami. Pravděpodobně se jedná o výmalbu ze stejného období jako výzdoba rytířského sálu z počátku 17. století a co je podstatné, také v podobné kvalitě. Díky pozdějším zásahům však byla tato vrstva silně degradovaná. Velmi rádi bychom našim návštěvníkům prezentovali alespoň fragment této výzdoby,“ komentuje nález kastelánka Andrea Čekanová.

Na letní měsíce už tradičně na hradě připravují tematickou výstavu, která dá nahlédnout do osobních příběhů některých členů rodu Buquoy. „Na základě soustavného archivního bádání, tak můžeme každoročně přinášet nové střípky z rodové historie posledních majitelů a přiblížit je veřejnosti“, říká Andrea Čekanová. Výstava bude v průběhu návštěvnické sezóny volně přístupná v galerii hradu. V létě bude pokračovat již pátý ročník projektu S hostem na Rožmberku.

Třeboň

Celý třeboňský zámek postupně čekají opravy omítek a soklových partií fasádního pláště. Letos v objemu 570 tisíc korun. Zahájena bude i obnova a restaurování truhlářských prvků v areálu, na kterou bylo v prvním roce přiděleno z rozpočtu NPÚ 300 tis. Kč.

Sezónu odstartuje tradiční výstava květinových aranží v rožmberských renesančních interiérech, letos na téma amarylis a voda. Výstava bude k vidění od 7. do 15. dubna, o Velikonocích v rámci samostatné prohlídky bez průvodce.

Vimperk

V letošním roce památkáři zahájí na zámku Vimperk druhou etapu projektu Probouzení zimního zámku. První etapa, dokončená v roce 2021, byla financována z projektu IROP a zahrnovala investice ve výši 136,9 milionů Kč. V druhé etapě, která je plánovaná na roky 2023 až 2024, bude realizováno pět projektů za zhruba 100 milionů korun. „Rozsáhlé stavební práce na Horním i Dolním zámku návštěvnický provoz neomezí, naopak návštěvníci budou moci sledovat obnovu zámku doslova v přímém přenosu,“ podotýká kastelán Vojtěch Brož.

Zlatá Koruna

Jednotlivé budovy v areálu kláštera Zlatá Koruna čekají v letošním roce pouze drobné stavební a restaurátorské zásahy, v objemu 900 tisíc, které budou zahrnovat zejména obnovu dřevěných prvků a omítek. „Konečně bychom chtěli dokončit všechny práce, které povedou k zpřístupnění Barokní lékárny. Ta se stane součástí hlavní prohlídkové trasy. Vše záleží na přidělených finančních prostředcích na restaurování mobiliáře,“ vysvětluje kastelánka Lenka Tondlová.

První akcí, do níž se klášter zapojí, bude Mezinárodní den památek a historických sídel. Zájemci si budou moci o nedělích 16. a 23. 4. prohlédnout zdarma Opatskou kapli s výkladem průvodce.

Zvíkov

Na hradě Zvíkov mají památkáři v plánu opravu zborcené části hradební zdi nad řekou Vltavou za 12 mil. Kč. Díky dotačním prostředkům Ministerstva kultury ČR ve výši 13, 7mil. Kč bude dokončena oprava železobetonových deskových stropů a odvodnění teras. Pohyb návštěvníků ve sklepních prostorách hradu částečně omezí oprava torza cihelné klenby v podzemní části Královského paláce ve druhé polovině sezóny. Svatebčané budou mít od letoška k dispozici nový prostor pro obřady. „Obřadní síň se stěhuje do větších prostor v přízemí paláce, takže se mírně zvýší kapacita. Rozšíří se i prostory hradní galerie, která bude mít tři místnosti místo dosavadních dvou a umožní nám přidávat nové přírůstky k hradní ikonografii,“ informuje o změnách kastelán Aleš Kadlčák. V červenci a v srpnu se návštěvníci mohou těšit na tradiční divadla a šermířská vystoupení.

Hrady, zámky a ostatní památky v těchto dnech připravují speciální program na Velikonoce a Mezinárodní den památek a historických sídel. Nabídnou tematické prohlídky a kulturní program. Mimořádnými akcemi pro návštěvníky se pak objekty ve správě NPÚ zapojí také do Noci kostelů, Víkendu otevřených zahrad, Hradozámecké noci, Dnů evropského dědictví a v závěru roku do Hradozámeckého adventu