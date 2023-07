Strakoničtí policisté měli bouřlivý víkend. V policejních celách bylo narváno.

Ilustrační foto. | Foto: Milan Jaroš

V sobotu 1. července 2023 v policejní cele skončil 44letý recidivista ze Strakonic, který je podezřelý ze spáchání zločinu vydírání a přečinů krádeže, ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a výtržnictví. Trestných činů se dopustil během krátké doby. Vše začalo v sobotu před 13. h, kdy se pokusil v jednom ze supermarketů ve Strakonicích odcizit láhev alkoholu. Mluvčí policistů Jaromíra Nováková uvedla, že láhev si ukryl za kalhoty a přes pokladnu prošel bez zaplacení. „Jeho pokus o krádež ale neušel ostraze prodejny. Když se zaměstnanec bezpečnostní agentury muže pokoušel u východu zastavit, začal se s ním přetahovat, chovat se agresivně a vyhrožovat okolí zabitím. Konflikt vyústil venku před supermarketem,“ popsala policejní mluvčí. Dohady, hádky a nadávky dovršil tím, že měl z kapsy kalhot vytáhnout zahradnický nůž.

Ilustrační snímekZdroj: DENÍK/ Vít ŠimánekMluvčí policistů dále pokračuje, že se do incidentu se postupně zapojili dva muži, kteří se snažili zaměstnanci ostrahy pomoci. „Jednomu z odvážných se podařilo agresora hned odzbrojit a nůž mu vzal. Smyslů zbavený muž ale v napadání pokračoval. Vzal odcizenou láhev alkoholu a s ní zaútočil na muže z ochranky. Když na pomoc přiběhl druhý muž, zaútočil i na něj. Láhví jej udeřil do hlavy, až mu tekla krev,“ dodala mluvčí. Zaměstnanci zavolali na místo městskou i státní policii, ale potřeba byla i záchranka. Před příjezdem policistů podezřelý odešel a s ním i jeho manželka, která se snažila svého muže bránit. Na místo se sjely policejní hlídky. Zaměstnanci bezpečnostní agentury a jednomu ze zakročujících svědků způsobil podezřelý muž zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.

Zadrženého muže, kterého později vypátrali strakoničtí strážníci, převzali kriminalisté územního odboru Strakonice. Vzhledem k jeho trestní minulosti vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu za předchozí trestnou činnost. Recidivista z policejní cely byl eskortován rovnou do věznice.

Opilý útočník na benzince

V policejní cele o víkendu skončila také 35letá žena ze Strakonic, která se vyhýbala nástupu trestu odnětí svobody. V neděli 2. července byla po sedmé hodině večer hlídkou obvodního oddělení Strakonice vypátrána na nábřeží řeky Otavy v ulici Bezděkovská poblíž nákupního centra Maxim. Z policejní cely byla následující den eskortována do věznice, kam ji poslal před nedávnem soud.

Dalšího muže policisté přivezli do cely v neděli nad ránem. V neděli v půl třetí ráno zasahovali na benzince v ulici Písecká ve Strakonicích, kde 35letý muž fyzicky napadal svoji přítelkyni a další osoby, a to i za přítomnosti přivolané hlídky. „Smyslů zbavený útočník navíc poškodil nábytek před vstupem do provozovny, se kterým mlátil o zem a kolem sebe. Výzvy policistů ignoroval, a tak použili donucovací prostředky a muže spoutali. Skončil v policejní cele,“ dodala mluvčí Nováková. Agresor byl pod vlivem alkoholu, měl 2,73 promile. Je podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví.